'Pensé que yo ya había cumplido con mi vida', Toño Mauri tras su experiencia con el Covid

Luego del complicado episodio de vida que Toño Mauri atravesó hace más de un año, cuando el Covid-19 lo llevó a estar más de ocho meses en el hospital, cuatro de ellos en estado de coma, e incluso a ser sometido a un doble trasplante de pulmón, el actor ha comenzado a retomar su vida personal y profesional poco a poco, por lo que incluso se ha integrado a algunos proyectos actorales como lo ha sido la serie Mariachis, de la cual además es productor. Algo que sin duda lo tiene muy emocionado y motivado, pues durante su tiempo en convalecencia llegó a creer que nunca más volvería a trabajar, pues incluso pensó que su ciclo de vida había terminado, debido a la gravedad de su enfermedad y a lo complicado de su caso, por lo que hoy solo puede agradecer a Dios y a la vida por permitirle una segunda oportunidad.

Así lo reveló Toño durante una reciente entrevista, en la que con total sinceridad se refirió al duro capítulo de vida que ha logrado superar, y por el cual llegó a pensar que nunca volvería a hacer lo que más ama hacer, pues siempre fue consciente de que su estado de salud era grave y que todos los días era una nueva batalla. “Sinceramente nunca lo pensé (que podría volver a trabajar). Pensé que yo ya había cumplido con mi vida, con mi etapa”, expresó el intérprete durante una charla que sostuvo con Ventaneando. “Nunca perdí la fe, ni la esperanza, eso siempre estuvo hasta adelante, pero eran días muy difíciles y situaciones muy complicadas y yo estaba consciente de lo que estaba pasando”, señaló.

Es por eso que ahora que ha podido retomar la actuación y la producción, además de su vida familiar, Toño se siente muy agradecido por esta nueva oportunidad, por lo que ahora se encuentra completamente avocado a la serie Mariachis, la cual se graba en algunos lugares del Jalisco, y que se estrenará próximamente a través de HBO Max. “Voy poco a poco integrándome a mis actividades, regresé a poder actuar, hice un pedacito de una escena de la serie que estamos produciendo de mariachis, y volver otra vez me da mucha fuerza y emoción”, expresó con una sonrisa en el rostro. “Después de lo que pasé, poder tener esta oportunidad de ir poco a poco recuperando mi vida, me llena de ilusión y de alegría”, agregó.

Quiere que otras personas también tenga su milagro

Sin duda alguna, Toño Mauri es el más sorprendido a la hora de hablar de su caso médico. Y es que incluso sus médicos pensaban que no había más que hacer por él, debido a su grave estado. “Los doctores me lo dijeron: 'Toño, es un milagro, porque médicamente ya no había posibilidades para ti”, reveló el actor sumamente conmovido. Es por eso que ahora tiene la gran responsabilidad de llevar su mensaje a donde sea necesario y crear consciencia sobre lo importante que es la donación de órganos y así salvar otras vidas, algo que él ha podido experimentar de primera mano.

Es por eso que el intérprete está muy interesado en reunirse con la familia de su donador, para transmitirles el profundo agradecimiento que tiene para con ellos por haberle salvado la vida, además de comenzar a trabajar con una organización benéfica para promover este tema, algo que sin duda lo tiene muy entusiasmado. “Estoy trabajando y promoviendo el tema de la donación de órganos en México, tenemos que crear consciencia y estoy trabajando con un grupo que se llama Héroes por la Vida, nunca pensé que yo lo iba a necesitar y ahora lo que quiero es promoverlo, porque gracias a esta persona aquí estoy”, finalizó.

