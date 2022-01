Dulce María revela no estar lista para volver a los escenarios por su bebé

Sin duda alguna, la maternidad ha sido un parteaguas en la vida de Dulce María. Y es que tras el nacimiento de su pequeña María Paula, quien recientemente cumplió su primer año de vida, la cantante ha decidido entregarse por completo a esta nueva faceta de su vida, disfrutando al máximo de cada etapa de su bebita. Y aunque se ha mantenido alejada de los escenarios desde que inició la pandemia, la cantante ha participado en algunos proyectos que le han permitido compaginar su labor de madre con la de artista, cómo lo fue el programa ¿Quién es la máscara?, en el que sorprendió a todos con su actuación detrás del disfraz de Leona. Y aunque sus fans esperan con ansias verla de regreso en los escenarios, lo cierto es que Dulce María todavía ve lejana la posibilidad de hacerlo, pues sin duda le gustaría disfrutar al máximo de esta tierna etapa de su hija.

Así lo reveló la misma cantante durante una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad admitió no sentirse preparada para volver a los escenarios, a pesar de que a lo largo de los últimos años se ha mantenido vigente con algunos pequeños proyectos, en su mayoría digitales, y con el reciente lanzamiento de su nuevo disco. “En mi caso decidí escribir mis canciones y lanzarlas, y me atreví a hacerlo después de 10 años con mi álbum Origen, el primer proyecto independiente que hago. A pesar de que este disco fue mi forma de estar cerca de la gente y mostrar que tengo muchas ganas de volver a los escenarios, aún no me siento preparada para ello por mi bebé. Una gira fuerte no está en mis planes, pero sí me gustaría hacer algo pronto”, expresó la intérprete de Inevitable a TVyNovelas.

De hecho, para este 2022 que recién comienza, Dulce María tiene como propósito seguir disfrutando de su maternidad al máximo y de la compañía de su tierna María Paula, mientras se prepara para regresar con todo a hacer lo más le gusta hacer. “Por ahora, seguirnos cuidando, dar más pasos como mamá, cuidar de mi bebé y estar ahí para ella hasta que tenga la edad suficiente y yo pueda retomar con más fuerza las giras y conciertos. También que sea un momento en que nadie se exponga. Quiero que la música prevalezca y fluya sin importar el canal”, aseguró la cantante, dejando en claro que por ahora su prioridad es su primogénita.

Las razones por las que no estuvo en el reencuentro de RBD

En diciembre de 2020, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez emocionaron a sus fans al ofrecer un concierto virtual en el que cantaron todos los éxitos de RBD. Sin embargo, los fans de la agrupación no pudieron dejar de notar dos importantes ausencias: la de Poncho Herrera, quien estaba entregado a su carrera actoral en esos momentos, y Dulce María, quien tenía una poderosa razón para no ser parte de este show. “Fue difícil porque me agarró en pleno embarazo, donde estuve superemocional y hormonal, y no nos pudimos poner de acuerdo con los tiempos. Mis compañeros ya llevaban mucho de adelanto; no era un reencuentro de cuates, era algo bien planeado", reveló en la misma entrevista.

Sin embargo, Dulce María admitió que de haberse dado el reencuentro en otro momento de su vida, por supuesto que hubiera accedido a reencontrarse con sus excompañeros de banda. “En otro momento sí hubiera estado, porque a RBD le di toda mi vida, pero yo no la estaba pasando bien con mi embarazo. De todas formas, mis compañeros le dieron mucha alegría y esperanza a la generación Rebelde”, finalizó.

