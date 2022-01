Ximena Navarrete da detalles del nacimiento de su bebé: 'Terminamos haciendo una cesárea' La ex Miss Universo respondió a las preguntas que le hicieron sus seguidoras sobre la llegada de su bebé

Debutar en la maternidad ha sido una de las experiencias más gratificantes para Ximena Navarrete, un sueño que hizo realidad de la mano de su esposo, Juan Carlos Valladares, su principal apoyo durante estos días, en los que ambos han estado entregados por completo a brindar cariño y cuidados a su pequeña Ximena. De hecho, la ex Miss Universo ha compartido algunos detalles de cómo ha sido para ella asumir de lleno su faceta como mamá, en esta primera etapa que la tiene muy ilusionada y en la que los aprendizajes están a la orden del día. Por supuesto, tampoco dudó en revelar cómo se encuentra físicamente, al mismo tiempo en que se sinceró sobre las condiciones en que se dio el nacimiento de su bebé, feliz de que todo haya salido de maravilla.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fiel a mantener una comunicación cercana con sus fanáticos, Ximena abrió la conversación en redes sociales a través de una dinámica, en la que se le preguntó si su hija había nacido por parto natural o cesárea. “Ximena nació por cesárea el día exactamente que cumplí 40 semanas de embarazo, intentando primero que naciera por parto natural y no se pudo, así que terminamos haciendo una cesárea. Siempre estuve muy abierta a cualquiera de las dos opciones. Lo importante es que mi bebé naciera bien…”, dijo en las primeras líneas, para luego contar cómo fue para ella enfrentar este proceso. “Me ha ido súper bien y mi recuperación va excelente. Al día siguiente de la cesárea ya estaba de pie dando algunos pasos. Tengo a los mejores médicos, así que confío plenamente en las decisiones que tomamos”, dijo.

En otro momento, Ximena también despejó las dudas de uno de los usuarios, quien quiso saber si en este momento ha tenido depresión post parto, una condición que suele presentarse en las mujeres que acaban de tener un bebé. “No, aún no he sentido nada de esto. Esperemos seguir así”, señaló la guapa tapatía, que desde que hiciera público su embarazo ha sido muy abierta al hablar de su experiencia. Y claro, otra de las dudas entre sus fanáticos ha sido el lugar de nacimiento de su hija, a lo que respondió completamente orgullosa. “Ximena es mexicana. Mitad de Jalisco y mitad de San Luis”, agregó en otro momento de la entretenida dinámica, en la cual mostró algunas fotos de la niña y otras junto a su esposo durante la celebración de Navidad, la primera convertidos en papás.

VER GALERÍA

Lista para recuperar su figura

Si algo caracteriza a Ximena Navarrete es su espectacular físico, por ese motivo está lista para retomar su rutina de ejercicios en cuanto esto sea posible, eso sí, siempre contando con la guía de los profesionales. “Todavía no estoy en mi peso, me faltan algunos kilos. En cuanto tenga luz verde para hacer ejercicio empezaré con mi rutina, y lo que sí empecé a hacer desde el día después de que nació mi bebé es la alimentación sana…”, explicó la también actriz, que además cuenta con la asesoría de una nutrióloga.

Lo cierto es que para Ximena y Juan Carlos este es un instante de desbordante felicidad, sobre todo porque ambos han celebrado su primera Navidad como papás, incluso compartieron una linda postal en la que aparecen los dos cargando a la bebé frente al arbolito, una foto que fue acompañada de un emotivo mensaje. “Merry Christmas! Deseándoles una muy feliz Navidad a todos … gracias a los que nos han escrito felicitaciones y mensajes llenos de amor para nuestra familia por la llegada de Ximena. ¡Los queremos mucho! Familia. Valladares Navarrete @jcvalladares (un 25 de diciembre muy especial… en pijamas encantados con nuestra gordita)”, escribieron.

VER GALERÍA