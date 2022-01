Inspirado en Luis Miguel, El Canelo Álvarez le canta apasionadamente a Fernanda Gómez

Si bien es famoso por su carrera en el ring, Saúl El Canelo Álvarez tiene otros talentos y facetas menos conocidos. El boxeador ha demostrado ser además un habilidoso golfista, pues incluso ha obtenido algunos reconociientos en esta área. Pero lo que más ha sorprendido al público sobre el tapatío ha sido sin duda su lado de cantante. Hace casi dos semanas, el pugilista dejó a más de uno boquiabierto durante una cena en Monterrey pues, totalmente espontáneo, tomó el micrófono y frente a todos interpretó una canción de Joan Sebastian con dedicatoria a Lucero, quien estaba había acudido al evento con Mijares para amenzar con su música. Y es que El Canelo resultó ser el fan número 1 de la guapa intérprete, y al coincidir con ella, no pudo evitar mostrarle su admiración cantando. Pero esta no ha sido la única ocasión en que Álvarez ha sorprendido con sus notas vocales, pues este fin de semana volvió a hacerlo y esta vez se trató de una serenata muy especial a la dueña de su corazón: Fernanda Gómez. Durante una fiesta a la que asistieron juntos, El Canelo se contagió del ambiente, y le cantó apasionadamente a su esposa el tema La media vuelta, uno de los éxitos de Luis Miguel; ella no perdió la oportunidad de grabar el momento y compartirlo con sus seguidores, haz click abajo para verlo.

Loading the player...