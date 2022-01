'Estamos orgullosos de cada uno de tus éxitos', La Choco a Rafa Sarmiento por su cumpleaños 46

Sin duda alguna, el matrimonio que han formado Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento es uno de los más sólidos del mundo del espectáculo. Algo que ha quedado en evidencia en más de una ocasión a través de sus redes sociales, donde suelen mostrar algunos de los instantes más especiales que suelen compartir en pareja o en familia, así como los momentos más sensibles para ellos, siempre intentando ser transparentes con sus seguidores, en medida de lo posible. Tal y como sucedió este lunes 3 de enero, una fecha por demás especial para todos los Sarmiento-Pérez, pues es en este día cuando Rafa celebra su cumpleaños. Como era de esperarse, el periodista se ha dejado consentir con las palabras más especiales de parte de sus seres queridos, en especial de su amada Jimena, quien le ha dedicado una emotiva felicitación por medio de sus redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De lo más emocionada, Jimena tomó su perfil de Instagram para escribir unas lindas palabras para Rafa, valiéndose de un álbum de fotografías en las que ha mostrado algunos de los instantes más entrañables de su vida familiar, con las que ha dejado en claro el gran amor que tiene por él, así como la complicidad que existe entre ellos. “Y que suenen las mañanitas con Jarana (que odia el mariachi) para @rafasarmiento”, expresó ‘La Choco’, haciendo gala de su gran sentido del humor.

La periodista continuó con sus palabras ahora un poco más seria, pero sin dejar de hacer algunas bromas para el cumpleañero, destacando algunas de las virtudes de Rafa y mostrándose agradecida por el tiempo que ha podido compartir su vida con él, así como por la familia que juntos han logrado construir. “Gracias por tanto amor, por todas las risas compartidas a lo largo de estos 17 años, por nuestros ángeles que son nuestro motor, por tantos viajes, por esos momentos difíciles que nos han hecho madurar y crecer como pareja y por un sin fin de experiencias compartidas. Te amo, aunque no sepas usar el Waze y nos perdamos, aunque no seas puntual y no te guste el menudo ni los tacos de lengua. Estamos orgullosos de cada uno de tus éxitos personales y profesionales y somos fans de tu manera de bailar. Te amamos y deseamos que este año sea especial y que todos tus sueños se sigan haciendo realidad”, finalizó la expresentadora de Ventaneando.

VER GALERÍA

Ante el tierno gesto de su mujer, Rafa se mostró muy conmovido, admitiendo que las palabras de Jimena lo emocionaron hasta las lágrimas, por lo que no tardó en responder al mensaje de su amada con una tierna declaración de amor: “Lágrima total. Te amo. Gracias por las palabras, pero más por estos años y vivencias. Mi Chaky”, expresó el presentador sumamente emocionado.

La Choco y Rafa, el mejor equipo

En 2012, la felicidad del matrimonio se multiplicó con la llegada de Iker, su primer hijo; en 2015, la pareja recibió a Iñaki. Hace un par de años, la familia enfrentó el que se ha convertido en la prueba de amor más grande que han atravesado, luego de que su hijo menor fue diagnosticado con un trastorno del neurodesarrollo por el cual se mudaron a Madrid, para que recibiera las mejores terapias. Desde España, en diciembre de 2019, la pareja concedió una entrevista, en exclusiva para ¡HOLA!, donde ambos resaltaron el gran equipo que han formado: “Este tipo de situaciones separan a la familia o la une más que nunca, claro que hemos pasado dificultades, pero siempre ha ganado el amor por encima de todas las cosas. Se lo he dicho a Jime mil veces, sin ti, esto no tendría sentido. Jime es parte de mí, puedo respirar gracias a ella”, nos reveló.

Por su parte, La Choco también se deshizo en halagos hacia su esposo quien la apoya incondicionalmente cuando ella tiene que viajar, con motivo de trabajo, a nuestro país: “Rafa y yo hemos estado, en las buenas, en las malas y en las peores, creo que eso nos une más. Yo lo admiro muchísimo por todo lo que ha hecho porque todo ha sido nuevo para los dos, pero hemos sabido salir adelante. Por otra parte, Iker es un gran niño, yo con él me saqué la lotería, lo amo con todo mi ser. Me siento muy afortunada porque tengo al mejor equipo del mundo”, comentó la conductora sobre su esposo.

VER GALERÍA