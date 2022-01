¿Tiene novio? Mía Rubín habla como nunca de su vida amorosa

Con tan solo 16 años, Mía Rubín ha dado importantes pasos en su carrera como cantante: ha lanzado un disco, varios sencillos y se ha parado en diversos escenarios. Además de su innegable talento y dedicación, todo esto ha sido posible al apoyo incondicional que le han brindado sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín, de hecho, ha sido el intérprete quien se ha convertido en el mejor maestro para esta jovencita en sus inicios en la industria musical. No obstante, el respaldo que la pareja le ha dado a su primogénita no se limita a su faceta de intérprete, sino en cada uno de los aspectos de su vida. Mía ha contado con el consejo de sus papás incluso en lo relacionado con el amor, tal como lo ha contado recientemente en una entrevista, en la que además ha revelado si actualmente hay un chico especial en su corazón.

Enfocada por completo en sus proyectos relacionados con la música, por el momento Mía no tiene algún amor juvenil en su vida, sin embargo, en el pasado ya ha tenido algunas citas románticas. “Nunca he tenido una relación así como súper seria, la verdad es que sí he tenido pues ha gente que me gusta y he intentado salir pero pues no ha funcionado”, contó la joven cantante en entrevista para el programa De Primera Mano. “Por el momento estoy soltera”, agregó de lo más tranquila, pues está consciente de que las cosas llegan por sí solas y a su debido tiempo.

Mía contó que en algunas ocasiones en las que llegó a salir con algún galán contó con el apoyo de su padre, quien al parecer ha fungido además como un cómplice y amigo. “Alguna vez que fui con un chavo al cine, pues fuimos con mi papá y mi papá súper tranquilo”, recordó, agradecida por el cariño y confianza que sus padres siempre han depositado en ella. La intérprete de Flecha aseguró que Andrea y Erik no son para nada celosos, sino que siempre buscan la forma de estar presentes en las etapas más importantes de su vida, respetando su privacidad en todo momento. “La verdad no son nada celosos, es más, luego me preguntan como de ‘Ay… ¿él te gusta?’”, contó entre risas. “No son nada celosos, lo que ellos quieren es que sea feliz”, comentó.

El pasado mes de septiembre, la joven cantante se sinceró sobre su vida amorosa y contó como fue su primer noviazgo. “Mi experiencia amorosa no es algo muy interesante”, confesó al asistir junto a su mamá al programa Faisy Nights luego de que el anfitrión le preguntara directamente si ya había tenido algún novio. “Sí pero no salió muy bien que digamos”, agregó después. Ante la curiosidad de los presentes, Mía explicó qué fue lo que sucedió con dicho noviazgo que no permitió que funcionara. “No era el niño más listo que digamos… Eso es todo lo que voy a contar”, dijo. Dado que la jovencita no quería revelar más detalles de aquella experiencia, Faisy recurrió a Andrea para que confirmara las declaraciones de su hija sobre aquel galán. “Mamá, no mientas”, advirtió la intérprete juvenil, luego de que su mamá mostrara cierta renuencia a hablar del ex de su hija. “No voy a decir nada malo de esa criatura… Pues digamos que después, al final no valoró pues”, dijo la conductora de Hoy.

Los valiosos consejos que le han dado sus padres

Mía no pierde de vista las enseñanzas que le han dado sus padres, pues es sabedora de que quieren lo mejor para ella. “El (consejo) de mi mamá yo creo que es ‘disfruta, disfruta todo lo que hagas, porque sino qué chiste tiene’. Que siempre haga cosas que me hagan sentir plena, que me hagan sentir feliz y que pues disfrute todo el proceso”, comentó en su reciente entrevista para el programa de Imagen Televisión. “Que es uy importante estar viviendo en el aquí y en el ahora… La frase de mi mamá siempre ha sido: ‘Un día a la vez’, entonces intento tenerla muy presente". Mía compartió también un consejo que su papá le dio y que ella lleva consigo. “Me dijo hace poquito lago que se me quedó como muy clavado que fue: ‘Gracias Dios por lo que me das, pero sobre todo por lo que me quitas’”, contó.

