Andrea Legarreta se sincera y habla del por qué decidió revertir una cirugía plástica

Sin duda alguna, Andrea Legarreta es una de las celebridades más transparentes del mundo del espectáculo. Y es que la presentadora del programa Hoy siempre está dispuesta a compartir con su público los detalles de su vida profesional, familiar y personal, e incluso cuando se trata de cuestiones de salud. Tal y como sucedió recientemente durante una de sus participaciones del matutino que conduce, en donde sorprendió a todos sus compañeros al revelar que tomó la decisión de retirarse los implantes de senos que se había puesto hace algunos años, algo que hizo pensando en un futuro y adelantándose a cualquier complicación de salud que pudiera llegar a tener por los implantes, sobre todo después de conocer algunos casos como el de Michelle Renaud, quien decidió quitarse los implantes luego de presentar algunas reacciones adversas por ese motivo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, Andrea no dudó en hablar del tema con sus compañeros de Hoy, así como con todo su público, justo después de haber escuchado a Michelle Renaud hablar de los motivos que la llevaron a retirarse los implantes. “Yo no les había dicho, pero también me los quité”, expresó la también actriz sorprendiendo a todos sus colegas, quienes incrédulos la cuestionaron al respecto, momento en el que Legarreta finalmente confirmó que no se traba de una broma. “Me quité los implantes, no lo había comentado, ¡en exclusiva para Hoy!”, expresó entre risas.

Fue entonces que Andrea continuó hablando sobre las razones que la llevaron a tomar esa decisión, asegurando que fue algo que hizo pensando en prevenir, pues en ocasiones los implantes generan algunas complicaciones en la salud, algo en lo que no dudó en ahondar. “Le llaman Breast implant illness y es una enfermedad a raíz, si tu cuerpo rechaza los implantes de mil formas, porque no deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. No se asusten”, expresó la conductora.

VER GALERÍA

¿Por qué decidió retirarse los implantes?

Andrea Legarreta se sinceró y de una forma muy transparente habló del por qué decidió retirarse los implantes de seno, dejando en claro que nunca fue por haber presentado un problema de salud. “Yo por ejemplo dije: ‘A esta edad, después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí y la verdad es que yo lo decidí, precisamente no porque me sintiera mal, o por algún tipo de enfermedad, porque quise ya no tener el plástico adentro”, detalló la actriz.

La conductora se apresuró a aclarar que al compartir su testimonio buscaba solo compartir su perspectiva y su punto de vista al respecto, y nunca asustar a su público o generar controversia respecto a las cirugías plásticas, dejando en claro que este tipo de decisiones siempre se tiene que tomar de la mano de un experto en medicina. “Yo no es que les esté diciendo qué hagan o qué no hagan, la verdad es que a algunas nos va mejor que a otras, sin embargo es una decisión íntima y hay que estarse revisando constantemente, tengan o no tengan (implantes)”, finalizó.

VER GALERÍA