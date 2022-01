La nostalgia de Adal Ramones a unos días de que su hija Paola se vaya a vivir a Los Ángeles

Además de ser una de las personalidades más destacadas de la televisión desde hace varias décadas, Adal Ramones también se ha caracterizado por ser un padre entregado completamente a sus hijos. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, en donde suele compartir algunos de los instantes más especiales que vive al lado de sus tres hijos, así como de la excelente relación que mantiene con ellos. Tal y como sucedió recientemente, cuando el presentador no pudo evitar sentir nostalgia al ver sus dos hijos mayores, Paola y Diego, convivir de una manera muy especial durante el viaje de fin de año que hicieron a Acapulco, justo unos días antes de que Paola ponga rumbo hacia Los Ángeles, California, ciudad en la que comenzará sus estudios en cine.

Con los sentimientos a flor de piel, Adal tomó sus redes sociales para compartir un video muy especial en el que se puede ver a Paola y a Diego abrazados, admirando una hermosa puesta de sol mientras pasean a bordo de un yate. Al pie del clip, el también actor escribió un lindo mensaje dedicado a sus retoños, en el que se ha mostrado de lo más nostálgico al saber que su hija partirá en cuestión de días. “Mi hija Paola se va en un par de días a buscar sus sueños, a otro lugar lejos de su hermano Diego. El amor de ellos es inmenso, como debería ser así entre hermanos. Ella siempre pidió por un compañero de vida y Diego apareció en la nuestra con 9 años de diferencia con su hermana”, se puede leer en las primeras líneas del mensaje de Adal. “Ahora se va Paola y no dejan de decirse cuanto se aman y se van a extrañar. Solo les digo a ellos que haré lo posible para que se procuren y sigan construyendo ese lazo de hermandad que siempre me ha enamorado en ellos”, agregó.

Conmovido, el Ramones se mostró de lo más conmovido ante la linda escena que protagonizaron sus hijos, al tiempo que agradecía la oportunidad de poder experimentar la paternidad a su lado, así como poder ser testigo de la gran complicidad y amor que existe entre sus retoños. “Le doy gracias a Dios por estas dos personas que me acercó para recorrer parte de mi vida y que han llenado de color mi paso por este planeta. No sé cuántos años más pueda ver este milagro de hermanos, pero los que sean, gozaré de verlos tan cómplices y tan unidos. Cuídalos, Dios, para que puedan luego enseñar a los suyos que el amar lo cree todo, lo perdona todo, y que el verdadero amor no busca su interés. Cuídalos y que lleven y compartan tu mensaje de amor siempre”, finalizó sumamente emocionado.

Como era de esperarse, Paola no tardó en reaccionar a la linda publicación de su papá, y completamente conmovida respondió al mensaje de su papá con unas palabras sumamente cariñosas. “La distancia no significa nada cuando existe el amor. Te amo, papá”, compartió la jovencita al pie del lindo video que compartió con sus fans, dejando en claro que será el amor que se tienen lo que los mantenga unidos a pesar de la distancia.

Adal, listo para ver a Paola volar

Aunque para Adal, Paola siempre será su bebé, ahora que está a punto de emprender el vuelo en Estados Unidos, está listo para dejarla ir y apoyarla en el comienzo de su vida adulta, una aventura en la que cuenta con todo su apoyo, así se lo hizo saber en este conmovedor mensaje en el que le expresó lo importante que siempre ha sido para él: “Esas son las alas que quiero para ti, fuertes y poderosas, y que sepas que como te hemos enseñado, que la felicidad no la da el dinero, ni los premios o la fama, lo más hermoso es ese camino que recorres con los demás, en busca de sueños y del bien común. Brilla como solo tú lo sabes hacer, con esa luz propia que no se apaga y que ilumina a todos con tu sonrisa sincera. Vamos mi vida, te amo y solo quiero que seas feliz, ¡lo demás es lo de menos! Eres mi vida entera”, escribió el conductor en su feed al lado de una imagen de él y de su primogénita al lado del árbol de Navidad.

