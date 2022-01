'La vida es mejor teniéndote en ella', Diego Boneta a Renata Notni en su cumpleaños 27

Luego de haber pasado unas fiestas de fin de año muy especiales, en compañía de sus respectivas familias, las celebraciones no terminan para Renata Notni y Diego Boneta, pues este 2 de enero, la pareja festeja por alto una ocasión muy especial: el cumpleaños 27 de la guapa actriz. Como era de esperarse, el actor no ha dudado en dedicarle un mensaje por demás especial a su novia, dejando en claro el gran amor que tiene por ella, así como lo importante que es para él poder celebrar esta fecha tan importante a su lado. Y es que a pesar de que la pareja suele ser muy discreta a la hora de compartir los detalles de su relación, cuando se trata de ocasiones especiales no dudan en gritar su amor a los cuatro vientos.

A través de su perfil de Instagram, el intérprete compartió una linda postal en la que se le puede ver de lo más enamorado en compañía de Renata, disfrutando de un día de playa y sol, teniendo como telón de fondo el mar. Al pie de la foto, el protagonista de Luis Miguel, la serie no ha dudado en dedicarle unas lindas palabras a la festejada, resaltando lo importante que es para él el poder compartir su vida a su lado. "¡Feliz cumpleaños, amor! La vida es mejor teniéndote en ella. Te amo”, compartió el intérprete de lo más emocionado.

Como era de esperarse, Renata no tardó en reaccionar al tierno gesto de su novio, y entre los cientos de mensajes de felicitación que los fans de Diego le dejaron en la publicación, resaltó el mensaje de la actriz, quien de lo más conmovida por el mensaje de Boneta respondió: “Gracias, amor. Te amo”.

Por otro lado, Renata también hizo eco de esta fecha tan especial en su perfil de Instagram, en donde ha compartido una linda postal de cuando era un bebé, junto a la cual ha escrito unas lindas palabras de celebración, mostrándose un tanto nostálgica al evidenciar lo rápido que ha pasado el tiempo. “Un día estás así… y al otro amaneces cumpliendo 27. Agradecida y sumamente bendecida. Feliz cumpleaños a mí”, escribió la actriz, generando una ola de mensajes de felicitación de parte de sus seguidores.

Diego y Renata, ¿tienen planes de boda?

Sin duda alguna, Diego Boneta y Renata Notni atraviesan por un excelente momento tanto en lo profesional como en lo personal, sobre todo después de que a inicios de diciembre la pareja celebrara su primer aniversario de novios. Y aunque su relación va viento en popa, la pareja prefiere vivir día a día su noviazgo, disfrutando al máximo de esta linda etapa de su relación, además de que cada uno continúa explorando nuevos horizontes en el ámbito profesional. Algo de lo que Diego habló con total sinceridad durante un reciente encuentro con la prensa, luego de que fuera cuestionado sobre si entre sus planes a futuro estaba el poder llegar al altar de la mano de su novia. “Voy un día a la vez y es algo en lo que, sabes, como que todavía somos novios y todo, pero poco a poco…”, dijo a los micrófonos del programa Ventaneando. Sin embargo, Diego fue puntal cuando otro de los comunicadores insistió en el tema de los planes de boda, por lo que el actor habló con total honestidad. “En algún futuro, por supuesto. Soy muy unido a mi familia para mí mi familia es súper importante y en algún punto totalmente…”, señaló sobre esa posibilidad.

