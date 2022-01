Espectaculares, los Obama reaparecen para desear un feliz año

Sin duda, los Obama se han convertido en una de las familias favoritas de las redes sociales. Y es que tras su paso por la Casa Blanca, Michelle y Barack Obama se han dedicado a continuar con su labor política, filantrópica y social, por lo que sus redes se han convertido en una herramienta muy eficiente para dar a conocer sus proyectos y actividades, además de algunos detalles de su vida familiar. Tal y como sucedió durante la celebración del año nuevo, cuando la expareja presidencial se dejó ver de lo más feliz, haciendo gala de su gran sentido del humor, festejando la llegada del 2022 de lo más divertidos, convirtiéndose en una de las primeras imágenes virales del año.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Michelle compartió la fotografía que sin duda con la que ha revolucionado las redes. Y es que en ellas se le puede ver muy bien acompañada de Barack, ambos abrazados, vistiendo elegantes atuendos en color negro, llevando unos divertidos anteojos de fantasía en forma de estrellas doradas con la leyenda 2022, posando con toda la actitud para la cámara. "¡Feliz Año Nuevo de parte mía y de mi boo! Les deseamos a todos ustedes un año lleno de felicidad, amor y buena salud", escribió la exPrimera Dama de Estados Unidos al pie de su fotografía, generando una ola de mensajes de buenos deseos de parte de sus seguidores.

Como era de esperarse, la fotografía se volvió viral en cuestión de minutos, logrando acumular más de 4 millones de likes en menos de 24 horas. Y es que si por algo son conocidos los Obama, es por su gran sentido del humor y por la actitud relajada que siempre han mostrado, incluso desde sus épocas en las que eran el presidente y la Primera Dama de los Estados Unidos, algo que sin duda les hizo ganarse la simpatía de muchos americanos. Sin embargo, en esta ocasión, Barack y Michelle se dejaron ver una faceta muy divertida, mostrando looks festivos muy relajados y elegantes, y con una actitud de lo más divertida, refrendando así su lugar como una de las exparejas presidenciales favoritas de todos los tiempos.

VER GALERÍA

El look se Michelle para recibir el año nuevo

Sin duda alguna, la exPrimera Dama de los Estados Unidos se ha convertido en toda una referencia en cuanto estilo. Y es que Michelle se ha caracterizado, desde sus épocas en la Casa Blanca, por sus acertadas elecciones de atuendos a la hora de sus apariciones públicas, marcando siempre la pauta en el mundo de la moda y lanzando poderosos mensajes de empoderamiento a través de sus looks. Algo que ha vuelto a suceder durante la llegada de 2022, cuando la esposa de Barack Obama se dejó ver guapísima con un look de lo más divertido y elegante a la vez. Para esta ocasión, Michelle optó por un short de vestir y una blusa en color negro, los cuales combinó a la perfección con una chaqueta larga también en negro, pero con bordados en diferentes tonos dorados, dándole así el toque de color a su outfit. Sin embargo, lo más ha llamado la atención de su look, fue la forma en la que peinó su pelo, pues dejó que sus rizos alborotados tomarán forma por sí solos, logrando una apariencia más informal y relajada, justo como la personalidad de ella.

Por su lado, Barack también optó por un look fresco y muy relajado para esta celebración, pues de dejó ver con un pantalón de vestir negro, zapatos deportivos al mismo tono, y una camisa de manga corta con estampados que simulan conchas de mar, logrando un look sobrio, elegante y por supuesto, muy divertido y relajado.

VER GALERÍA