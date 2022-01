El triste motivo por el que Michelle Salas tuvo que volver de imprevisto a casa

A pesar de haber tenido un año lleno de éxitos, Michelle Salas ha pasado por momentos muy complicados durante este año y en varias ocasiones se ha sincerado con sus seguidores. La influencer se ha caracterizado por ser muy reservada en cuanto a su vida personal, sin embargo, este año se ha mostrado muy abierta en redes sociales. Hace apenas unas cuantas semanas Michelle reveló que no todos los días son buenos y está bien que algunos momentos de la vida sean malo, lo importante es cómo los tomes. Días atrás la socialité no pudo evitar mandar un mensaje lleno de esperanza debido a la situación por la que atravesaba su bisabuela, Silvia Pinal, en el que reflejó su fe y optimismo ante las difíciles situaciones que presenta la vida. Pero Salas vuelve a imponerse ante un bache, en esta ocasión es su pequeño gatito quien necesita del apoyo y buenas vibras de los fans de la modelo, pues se encuentra atravesando una complicada operación.

En varias ocasiones Michelle Salas ha compartido a través de sus redes sociales tiernos instantes con su adorable gatito Valentino. Hace unas semanas, la influencer publicó unas tiernas fotos en donde sale posando con su minino después de no haberlo visto por unos días. “De regreso a las obligaciones de mamá. ¿Prefieres a los perros o a los gatos?”, acompañó el álbum de fotos la socialité. En varias ocasiones Salas ha compartido con sus fans el enorme amor que tiene por Valentino, el cual sin duda alguna es un gato muy afortunado y súper consentido. Sin embargo, Michelle publicó una historia en donde le pide a sus seguidores que manden mucha buena vibra para su minino, el cual se encuentra en una situación muy sensible: “Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro. El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí un ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor, mi gatito Valentino. Escribo esto desde la clínica en dónde lo están tratando de un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días. Todavía no se sabe muy bien que pasará y cuáles son las opciones. Y aunque no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en mil pedacitos. Solo les pido por favor que lo tengan en sus oraciones y que pidan por él. Ese gatito ha sido mi compañero de vida por ocho años, mi mejor amigo, el ser que más quiero. A veces te preguntas ¿por qué a él? Pero Dios sabe porque hace las cosas y espero desde lo más profundo de mi corazón que lo ayude a salir de esto. Gracias infinitas”, escribió con el corazón en la mano la socialité.

Doña Silvia Pinal ya se recupera en casa tras salir del hospital

Hace apenas unos días, la influencer atravesó por otra complicada situación. Su bisabuela Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada después de dar positivo a Covid-19 y toda la familia pasó momentos de incertidumbre debido al estado de salud de la matriarca de la familia. A pesar de la difícil situación, Michelle expresó su optimismo a través de redes sociales: “La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Ante esta noticia, la familia se ha mantenido muy unida y con una visión positiva: “El diagnóstico es muy positivo. El doctor lo que dice es que ya tiene las vacunas, se detectó a tiempo el contagio, no ha presentado baja en oxigenación ni fiebre; no ha presentado ningún síntoma del Covid, entonces está detectado a buen tiempo para el tratamiento”, explicó Sylvia Pasquel, la abuela de Michelle Salas. Justo antes de los festejo de Año Nuevo, llegaron buenas noticias para la familia de Salas, pues su bisabuela salió del hospital para continuar con su recuperación en casa.

