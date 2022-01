La emotiva despedida de Ariadne Díaz a su perrita tras un terrible accidente

Siempre cercana a sus seguidores, Ariadne Diaz aprovecha cada momento de su vida para compartir los detalles de su día a día en redes sociales. Siempre está atenta a los comentarios de sus fans y por medio de dinámicas de preguntas y respuestas interactúa con todos los usuarios. Recientemente, la actriz durante una de estas sesiones contestó a una de las preguntas de sus fans y con la sinceridad que la caracteriza al público no obsesionarse con el tema de los secretos entre ella y Marcus. La historia de amor de Diaz y Ornellas comenzó hace más de seis años y como furto de su relación nació el ya no tan pequeño Diego, que siempre es protagonista en las plataformas digitales de sus padres. La pareja no ha descartado tener más hijos, sin embargo, están esperando a que sea el momento ideal. Por lo tanto, las estrellas de televisión siguen a la espera de mejores condiciones para poder celebrar su boda, luego de haberse comprometido hace más de tres años. Por su parte, el actor de origen brasileño reveló de qué depende la fecha del enlace con Ariadne y dejó en claro que la ceremonia será un festejó, más que algún tipo de requisito. Pero en medio de la felicidad, la actriz compartió a través de sus historias de Instagram que está pasando por un momento muy duro en su vida por la pérdida de su perrita Tachis, quien murió el día de ayer debido a un ataque de cocodrilo mientras pasaban unos días en la playa.

El triste adiós

De la forma más trágica, Ariadne perdió el día de ayer a su amada perrita. Según explicó la actriz, Tachis fue atacada por un cocodrilo de camino a casa. “Ayer mientras regresábamos a casa de la playa, que está a una cuadra de mi casa, un cocodrilo la atrapó, y en un segundo Tacha ya no estaba”, escribió con tristeza Ariadne. Después de vivir durante años las mejores aventuras, la actriz compartió varios momentos entrañables con su cariñosa perrita y cada imagen la acompaño con emotivos y desgarradores mensajes “Mi amada Tacha, tantos años juntas, tantos viajes, tanto amor, tantas risas, tantos regaños, tanta compresión mutua sin palabras”, expresó Díaz.

“Nunca imaginé que ayer sería su último día en este mundo, que esa historia sería su último video, que no tuve tiempo de abrazarla y decirle cuánto la amo y cuánto la extrañaría”, escribió con tristeza Ariadne Díaz en su perfil de Instagram junto con una foto de cuando Tacha era aún una cachorrita. La actriz tenía una relación y una amistad increíble con su amiga de cuatro patas. En varias ocasiones Ariadne compartió con sus fans los momentos que pasaron juntas y siempre le dedicó los mensajes más cariñosos a su hermosa Tachis. “Te amo Tacha, te amé desde el primer momento que te vi y te amor aún después de tu partida”, se lee en una de las historias de la actriz. Desde largos paseos en la Marquesa hasta viajes a la playa, Tacha era parte de la familia y sin duda era muy consentida por la actriz.

Con el corazón roto, la actriz advirtió a sus seguidores de los peligros y la forma en la que perdió a su amiga: “Les pido tener extremo cuidado en toda esta área, he encontrado cocodrilos afuera de mi casa, en la playa y hasta en el mar. Fue un instante un segundo”, explicó Ariadne a sus seguidores. En sus historias se ve como hace apenas dos días, toda la familia estaba pasando un tranquilo rato a las orillas del mar y Tacha se veía de lo más contenta paseando por la arena.