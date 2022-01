El lamentable fallecimiento de la actriz Betty White

El mundo cinematográfico está de luto. A tan sólo unos días de cumplir 100, la revista People informó sobre la lamentable muerte de la querida actriz estadounidense Betty White. Hace apenas unas cuantas semanas la reconocida actriz compartía su secreto de la eterna juventud y contaba los detalles de su próximo festejo de cumpleaños. Su brillante carrera le brindó la oportunidad de aparecer en el Libro de Guinness de los Récords por tener la carrera más larga de la historia, además le daba vida al personaje de Rose Nyland en la emblemática serie que consolidó su fama de los años 80 The Golden Girls. Lamentablemente, de acuerdo con la información proporcionada por la revista estadounidense, la actriz murió el 31 de diciembre a los 99 años.

El adiós a una leyenda

Según informó People Magazine, el agente y cercano amigo de la actriz estadounidense, Jeff Witjas compartió la triste noticias a través de un comunicado: “Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre. La extrañaré terriblemente y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su amado esposo Allen Ludden. Creía que volvería a estar con él”, explicó a la revista Wtijas. Todavía no se conoce la causa del fallecimiento de la actriz.

Hace apenas unos cuantos días, Betty platicó en una entrevista con People que se estaba preparado para celebrar su cumpleaños número 100 el 17 de enero. Durante la plática con la revista, White se habló sobre como se sentía acerca de cumplir 100 años e incluso bromeo en varias ocasiones con respecto a su estilo de vida. “Soy muy afortunada de gozar de tan buena salud y sentirme tan bien a esta edad. Es asombroso. Trato de evitar cualquier cosa verde. Creo que está funcionando” dijo con el humor que la caracteriza la actriz durante la entrevista. Durante una sesión en 2021 con People la actriz estadounidense mencionó que el secreto a una larga y feliz vida es “tener un excelente sentido del humor”: “Solo mirando el lado positivo y no insistiendo en el lado negativo. Requiere demasiada energía ser negativo. También tener un buen agente que me mantenga ocupada todo el tiempo” explicó Betty cuando le preguntaron sobre su secreto.

A lo largo de su carrera se le conoció como una mujer alegre y llena de vitalidad quien siempre contagiaba con buen humor y energía a todos los que la rodeaban. Betty, nacida en Illinois en 1992, consiguió convertirse en productora y además fundó su propia compañía, lo cual le permitió crear sus propios programas de radio y televisión. Además, tuvo la oportunidad de compartir el escenario con celebridades como Ryan Reynolds, Sandra Bullock, Tom Brady, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Steve Martin entre muchos otros rostros reconocidos de la industria cinematográfica.

Una brillante carrera

El papel que la llevó a convertirse en una estrella de Hollywood sin duda alguna fue el de Rose Nylund en la famosa serie The Golden Girls. Sin embargo, la carrera como actriz de Betty inició muchos años antes. White comenzó a realizar trabajos en el mundo del entretenimiento en la década de 1940 justo después de graduarse de la secundaria. Comenzó trabajando en la radio y poco después logró conseguir su propio programar The Betty White Show. En 1949 se convirtió en copresentadora en el programa de televisión Hollywood on Televisión en Los Ángeles y de ahí comenzó a escalar hacía su brillante carrera. A lo largo de su vida fue nominada tres veces para el Screen Actors Guild Award por su destacada actuación como actriz en una serie de comedia en los años 2011, 2012 y 2013 de las cuales fue la ganadora en las primeras dos ocasiones. Logró 21 nominaciones de Primetime Emmys y cinco victorias, fue nominada 4 veces a los Golden Globes por su papel en de The Golden Girls, entre muchos otros logros que consiguió la espectacular Betty White.

