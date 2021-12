Marcus Ornellas sobre su boda con Ariadne Díaz: 'Lo veo como un festejo, más que como una necesidad'

La historia de amor entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas inició hace más de seis años, y fruto de esta relación nació su pequeño Diego. El tiempo ha pasado, e incluso la pareja no descarta escribirle de nuevo a la cigüeña, aunque han preferido esperar el momento perfecto. De igual manera, estas estrellas de televisión siguen aguardando a que las condiciones sean las mejores para celebrar su esperada boda, luego de que se comprometieran hace más de tres años. Al respecto, el actor de origen brasileño se ha sincerado y ha revelado de qué depense su enlace con la guapa actriz, además ha dejado en claro que la ceremonia será un festejo, más que algún tipo de requisito.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Marcus, quien se encuentra feliz por el éxito que ha tenido su telenovela Si Nos Dejan, habló sobre sus planes de boda con Ariadne, los cuales han tenido que aplazarse. "Quieren que tengamos una fecha pero, más que mis fechas o las fechas de Ari, son las fechas de la familia para poder reunirlos", comento el actor en entrevsta para el programa Hoy al hablar de los motivos por los que el enlace no ha podido concretarse. Sin embargo, él galán brasileño no siente ningún tipo de presión o prisa por realizar la ceremonia. "Yo lo veo como un festejo, más que como una necesidad, más como un festejo de celebrar nuestra unión, que ya la tenemos", agregó el intérprete, quien junto a Ariadne le dio le la bienvenida a su hijo en mayo de 2016.

"Ya estamos bastante comprometidos con nuestra relación, y entonces será como un festejo, sí vendrá, será en su momento, pbviamente tratando que esté, de preferencia, que esté toda la familia reunida", comentó. Otro de los temas sobre los que fue cuestionado Marcus tiene que ver con su faceta de papá, y es que si bien ha demostrado ser el más cariñoso con su pequeño Diego, el intérprete ha admitido tener ciertas reservas sobre encargar otro bebé. "Ya llegó hace cinco años el muchacho", dijo bromista. "Estamos bien, (pero) ya veremos, ya veremos, por lo pronto estamos bien así", comentó, dejando abierta la posibilidad de ampliar la familia.

Hace un par de meses, el actor Marcus y Ariadne hablaron sobre buscar un hermanito para Diego, y la actriz reveló estar muy entusiasmada con la idea, aunque su pareja no lo estaba tanto. “Yo sí y él está en proceso de convencimiento”, comentó la actriz ante las cámaras del programa De Primera Mano. “Es un proceso, es un proceso”, comentó él por su parte. Haciendo gala de su personalidad divertida, la guapa intérprete bromeó sobre el actor y su experiencia en la paternidad. “Todavía se le está quitando el trauma”, dijo entre risas. Ya en un tono mas serio, el actor explicó que, si bien están plenos en su vida familiar, no se cierra a la posibilidad de ser papá de nuevo. “Estamos contentos, si Dios nos manda uno más, pues obviamente será muy bienvenido”, aseguró.

Juntos en todo pero no en el set

Recientemente Ariadne interactuó con su público a través de una transmisión en vivo en el canal de youtube de Tlnovelas, para el segmento Cuando grababa. En esta oportunidad,le preguntaron si trabajaría con Marcus en una misma producción, tal como lo han hecho otras parejas de famosos. Ante esta interrogante, la intérprete de origen tapatío respondió con total sinceridad y dio un rotundo “no”. Además, dijo que el actor brasileño tiene la misma opinión. “Lo hemos platicado, él dice la misma respuesta”, agregó entonces. “Son tantas horas, es tanto trabajo, yo creo que eso afectaría nuestra relación”, comentó. “Al final del día sería como llegar a casa y como no tener nada nuevo de qué platicar”, expuso. “A mí me encanta que él haga un proyecto y llegue y me cuente y yo tenga también mis propias cosas que contarle”, agregó. No obstante, la guapa intérprete aseguró que respeta a las parejas que comparten créditos, pero reiteró que no cree que sea lo más conveniente en su caso. “Respeto mucho pues cada quien, pero a mí me parece que no sería tan bueno para nuestra relación, como que sí creo que cada uno tendría que tener su espacio”, comentó.