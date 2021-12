Enamorado, Juan Soler opina sobre las relaciones a distancia

Luego de un tiempo disfrutando la soltería, la vida sorprendió a Juan Soler con una nueva ilusión en el amor. Y es que, aunque en él ha preocurado siempre ser muy reservado en el ámbito personal, finalmente él mismo confirmó que ya se encontraba feliz junto a una persona especial. Desde el primer momento el galán de telenovelas fue claro al expresar que su nueva pareja no pertenecía al medio del espectáculo, razón por la que prefería guardar los pormenores de su identidad. Pero hace unos meses, el galán de telenoevlas se abrió con el público para compartir algunos detalles de su actual noviazgo, y reveló que la mujer que lo tiene enamorado vive en su natal Argentina, además de que se trata de su primera novia. A propósito de su relación amorosa, el guapo intérprete ha compartido su opinión sobre las que, como la suya, florecen a la distancia.

Sincero, Juan admitió sentirse pleno en el terreno amoroso, y como en otras ocasiones, fue cauteloso a la hora de compartir detalles de su relación. "Estoy contento, es una mujer que no tiene que ver con el medio, de hecho no vive aquí en México", comentó en entrevista para el progama Hoy. "Es una relación madura, es una linda relación", agregó el protagonista de La Mexicana y El Güero, quien antes había revelado que esta misteriosa mujer que flechó por segunda ocasión vive en la ciudad argentina de Tucumán. Si bien el intérprete no se cierra por completo a la posibilidad de compartir más detalles sobre su noviazgo, mostró su intención de hacerlo a su su debido tiempo. "En su momento lo va a saber, definitivamente, pero sí, mientras no lo sepan, mejor", dijo entre risas con un claro tono de broma.

El actor opinó que no hay reglas en lo que respecta a las relaciones a distancia, como la que ahora el vive con su novia, pues descartó que sea un hecho que sean más difíciles, o que favorezcan los reencuentros más efusivos. "Quién sabe, yo creo que hoy no hay fórmula", comentó. Sin embargo, los kilómetros que lo separan de su pareja no han sido impedimento para que él le exprese su amor. “La cuido y la procuro como si viviera conmigo, yo sé que ella también", dijo el galán de telenovelas, quien antes ya había hablado de sus planes en este noviazgo. "Voy a seguir visitándola yo a ella y hasta que el tiempo nos junte nuevamente o vemos si esto es posible o no”, contaba hace unos meses en El minuto que cambió mi destino. “Creo que nada está escrito, ya si se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres… ¿por qué no tener una relación así? Yo creo que me estoy empezando a adaptar a este mundo de relaciones que no son tan ‘clásicas’”, agregó.

Al hablar de las tácticas de las que ha echado mano para conquistar a su novia, Juan reveló que se ha inclinado por mantener una relación llena de detalles, ya sea enviándole regalos o dedicándole mensajes desde el fondo de su corazón, demostrando que es todo un romántico empedernido. “(Le mando) la carta, el poema, el mandarle la música que me movió y me hizo acordar, muchas flores, el regalo sorpresa… A la antigüita con los beneficios de la actualidad, todas las noches hablo con ella, de hecho, me quedo dormido hablando con ella”, contó.

El encuentro más esperado

Según reveló hace unas semanas Maky, expareja de Juan, el actor viajaría a su natal Argentina para pasar las fiestas decembrinas, por lo que seguramente tuvo lugar por fin el esperado encuentro con su novia. La conductora compartió detalles sobre sus planes para las fiestas de fin de año y la dinámica que acordó con su ex para estar con Azul y Mía, sus hijas. “Voy a pasar año nuevo con mi mami, y Año Nuevo con mi papá en Punta del Este, y mis hijas. Este año coincidió que él se las va a lleva a Tucumán, que es su ciudad natal, para pasarla con su familia en Navidad, y en Año Nuevo se vienen conmigo (sus hijas) a José Ignacio que es un pueblecito que queda en Uruguay donde siempre la paso con mi papá y la esposa de mi papá”, contó en un encuentro con la prensa. En Nochebuena, Soler compartió en su Instagr una postal muyu especial pues posó no sólo con sus hijas menores, sino también con Valentina, la mayor, y con la pequeña Alfonsina, su pequeña nieta, a quien por fin pudo conocer.

