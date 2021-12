Dulce María habla de su relación con Anahí en RBD: 'Una vez nos peleamos'

No es secreto para nadie que la telenovela Rebelde tuvo en su momento un éxito arrasador que trascendió fronteras, del mismo modo que la agrupación musical RBD. Los protagonistas e integrantes de esta banda juvenil alcanzaron la cima con estos proyectos, a los cuales les guardan un gran cariño. Pero más allá del rating, los conciertos y discos vendidos, estos intérpretes lograron construir sólidas relaciones de amistad que perduran hasta la fecha, aunque cada uno haya seguido por su propio camino. No obstante, durante aquellos días en los que convivían durante largos periodos, fue inevitable que surgiera uno que otro roce y desacuerdo, nada que no se pudiera solucionar con una conversación sincera. Dulce María ha hablado al respecto y ha contado que en aquel entonces tuvo una pelea con Anahí.

Hace unos días Yordi Rosado compartió en su canal de YouTube una extensa entrevista que le hizo a Dulce María, en la que ella compartió algunas vivencias de sus épocas RBD. Fue así que la cantante se abrió sobre su relación con Anahí y contó que tiempo atrás tuvieron una pequeña discusión. "Un vez nos peleamos Anahí y yo, en Brasil. No es cierto, no fue en Brasil, fue en McAllen, no me acuerdo por qué", recordó. "Al final estábamos las dos así juntas; nos fuimos a comer y todos estaban así de: '¿Qué pasó?'", continuó. Y es que, aunque aquel entonces no tenían la madurez que tienen ahora, estaban conscientes de que la comunicación era clave para solucionar sus diferencias y que la convivencia amistosa nunca se perdiera. "Pero hablamos, teníamos esa comunicación y hacíamos que todo fluyera", agregó.

Más allá de aquella pelea, Dulce contó que siempre tuvo una buena relación con Anahí mientras estuvieon en RBD. "Me llevaba bien con ella", aseguró. No obstante, explicó que como personas y como artistas, todos han atravesado por distintos momentos, lo cual ha influido en sus vínculos. "Hubo muchas etapas. Por un lado, a Anahí la conozco desde muy chiquitas. Entonces, hay como un cariño genuino desde hace muchos años, pero también es canijilla, pero se sabe que es así. Se sabe cómo es", expresó. "Es muy inteligente y también se da a querer mucho", agregó.

No obstante, Dulce María aseguró que los roces nunca fueron más allá, y que siempre tuvo una buena relación con todos sus compañetos, incluyendo a Alfonso Herrera, quien fue su novio durante un tiempo. "Con Maite al principio nos empezamos a llevar mucho. Con Christian siempre me he llevado bien", comentó. La cantante dijo que nunca dejaron que sus desacuerdos afectaran sus compromisos laborales. "Éramos muy profesionales, en los shows siempre estábamos bien, en las grabaciones igual. Cada quien, sus cosas personales eran aparte", enfatizó. Si bien actualmente cada uno está enfocado en sus propios pryectos, es un hecho que el vínculo que tuvieron durante mucho tiempo nunca desaparecerá del todo. "Es una conexión que hicimos para toda la vida. Independientemente de hayamos querido o no, de cuánto nos llevemos ahora o no, es algo que nos conectó para siempre", agregó.

Lo que sucedió a raíz del reencuentro de RBD

El 26 de diciembre de 2019 se realicó el esperado reencuentro de RBD, sin embargo, ni Poncho Herrera y Dulce María participaron. En el caso de la cantante, ella explicó que declinó la invitación debido a que se encontraba en pleno embarazo de su hija María Paula. Sin embargo, su negativa a ser parte de este concierto al parecer repercutió en la comunicación con sus compañeros, tal como ella misma lo contó en marzo de este año. “No, definitivamente no (me arrepiento) y menos cuando justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó entonces en entrevista para el programa De Primera Mano. “La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido -nada de ellos-, no he podido hablar con esta cercanía”, agregó.