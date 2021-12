Doña Silvia Pinal ya se recupera en casa tras salir del hospital

Hace poco más de una semana se dio a conocer que Doña Silvia Pinal había sido ingresada a un hospital luego de que diera positivo a Covid. Inevitablemente, esta situación preocupó a su público más fiel, sin embargo, los hijos de la primera actriz no tardaron en comunicar que ella se encontraba bien y con muy buen ánimo, actitud con la que siempre ha asumido sus problemas de salud. Debido a los días en los que se registró la hospitalización de la intérprete, todos sus seres queridos tuvieron una Navidad agridulce, pues no pudieron estar a su lado en esta fecha tan especial debido al protocolo de aislamiento al que tuvo que apegarse. Pero justo antes de los festejos de Año Nuevo, han llegado las buenas noticias para los fans, amigos y familiares de Silvia, pues ha salido del hospital para continuar con su recuperación en casa.

Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz, confirmó que su mamá seguirá con sus cuidados en la comunidad de su hogar. "Debe estar llegando a su casa. Se decidió en vez de pasarla a otro cuarto de terapia normal, llevarla mejor a casa con todos los cuidados para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital. Mi mamá está súper bien, va a estar súper bien cuidada", comentó la intérprete a los medios, en declaraciones recogidas por El Universal. A su vez, detalló las precauciones que se seguirán con Doña Silvia en favor de su completa recuperación. "Nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva. Todo está bien. No puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar, porque por obvias razones... No puedo acercarme porque la puedo contagiar o me puedo contagiar. Siempre tengo que ver los toros desde la barrera", comentó.

Luis Enrique Guzmán, otro de los hijos de Silvia, dijo estar feliz por tener a su mamá en casa y explicó que su salida fue a sugerencia de los médicos. "Estamos muy contentos de que ya tenemos a mi mamá aquí en su casa, obviamente vamos a tenerla en un protocolo de seguridad muy estricto, tanto por órdenes del doctor, como para que no se vaya a contagiar nadie", declaró ante diversos medios de comunicación. "La decisión no fue nuestra, el doctor, que es el que la ha estado atendiendo ,fue el que me dijo que precisamente por su condición pulmonar es mejor que ella esté en su casa y que no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan volando en el hospital, y esa fue la razón por la que me dijo: '¿Saben qué? Mejor llévesela a casa y allí me la tienen bien bien aislada como cualquier paciente de Covid pero controladísima'", agregó.

El hijo de Doña Silvia detalló que la habitación en la que se encuentra su mamá tuvo que ser adecuada. "Tenemos un punto de seguridad en el que las batas, los cubrebocas, y todo se va a un basurero especial, nadie puede entrar, sólo los que sean indispensables, y si quiere ver a Apolo o a sus mascotas tiene que ser por la ventana", explicó Luis Enrique, refiriéndose a su hijito, el menor de los nietos de la actriz y quien es su completa adoración.

Fuerte como un roble y siempre de buen ánimo

Luis Enrique reveló que su la primera actriz no está conectada a un tanque de oxígeno, sin embargo señaló que tienen listo un aparato que podría ayudarla a respirar, a modo de precaución por su llegara a necesitarlo: “No tiene tanque de oxígeno, tiene un compresor de oxígeno, pero no tiene catéter, no está canalizada, no tiene restricción de dieta, está de buen humor, el virus no le hace ni cosquillas", comentó. El hijo de Doña Silvia contó además que esta circunstancia no ha afectado para nada su conocido sentido del humor. "Está de muy buen ánimo, hoy todo el día ha andado haciendo bromas, desde que llegó ha estado bromeando con los de la ambulancia, o sea, ya llegó a poner orden, 'ya llegué a poner orden para que no anden saliéndose del huacal'", comentó.

