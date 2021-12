Danna Paola se despide del 2021 con un radical cambio de look: ‘Fue un año de mucho aprendizaje’

Sin duda alguna, este ha sido un año lleno éxitos para Danna Paola. El pasado 18 de noviembre fue una de las noches más importantes en la vida y carrera de la cantante, pues tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario del Latin Grammy y logró por primera vez una nominación en esta gala. Después los éxitos de la mexicana siguieron con otro gran acontecimiento para Danna. La joven de 26 años hizo historia en el mundo de la moda al convertirse en la primera embajadora de Fendi en México y protagonizó su primera campaña en la que reafirmó su talento y estilo. A pesar de los grandes momentos que ha vivido Danna Paola durante este 2021, la cantante se sinceró sobre los obstáculos a los que se ha enfrentado durante estos 12 meses y lo mucho que ha aprendido en el camino. Para despedir este movido año, la también actriz compartió con sus seguidores emotivas palabras e impactó a todos con un radical cambio de look.

El exitoso pero complicado año

Hace apenas unos días los seguidores de la cantante se mostraron muy preocupados después de que Danna Paola apareciera en redes sociales usando una mascarilla de oxígeno. Debido a la cantidad de mensajes que recibió la embajadora de la marca italiana explicó a sus fans que se encontraba enferma, pero bien y descartó que tuviera COVID-19 o Influenza. Ahora, para cerrar el año, Danna compartió con sus fans una reflexión sobre este año: “2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aún así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí, y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho…” escribió Danna Paola en una de sus historias de Instagram.

“Y me dediqué a volverme a encontrar en mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos, amando mucho quien soy hoy. Aunque yo quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de la vida”, publicó la cantante en su siguiente story la cual acompañó con un fragmento del video de una de sus más memorables actuaciones de este complicado año para ella. A pesar de los baches a los que se enfrentó Danna Paola explicó que nunca perdió la esperanza y agradeció contar con el apoyo de su familia y amigos en todo momento: “Los últimos meses vivó en una contante ansiedad y muchas dudas sobre mí y mi camino de vida con mi carrera, fue un año muy extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso, y hoy gradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mí, porque termino este año más fuerte que nunca y llena de ilusión”.

La familia y sus amigos más cercanos son muy importantes para la cantante y durante la gala de los Latin Grammy Danna Paola lo demostró al rodearse de su círculo más cercano. Toda la familia estuvo presente como invitados de honor durante esta noche tan especial para la actriz, mientras que la nueva embajadora de Fendi se mostró de lo más orgullosa de tenerlos cerca. A lo largo del año, Danna Paola se mostró muy abierta con sus seguidores y compartió muchos detalles de su vida en redes sociales. Una de las peculiaridades que destacaron de la cantante mexicana fueron sus diversos y espectaculares cambios de estilo que en varias ocasiones revolucionaron las plataformas digitales. Y para no perder la tradición Danna Paola volvió a impactar con un cambio de look radical para despedir el 2021. “Gracias por tanto a todas. Ahora sí… Los cambios internos también necesitan cambios físicos para soltar todo lo que has vivido”, escribió la compositora en su perfil de Instagram para después revelar su espectacular cambio. La actriz mexicana posó con su nuevo corte de pelo y el tinte castaño más favorecedor. ¿Qué opinas de su nuevo estilo?

