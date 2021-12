Mauricio Ochmann recuerda a su padre a un año de su partida: 'Infinitas gracias por tu presencia'

La sinceridad con la que Mauricio Ochmann suele presentarse a su público lo ha llevado a ser una de las celebridades más queridas de la televisión. Y es que el actor no duda en compartir los detalles de su vida más significativos con sus seguidores, sobre todo cuando se trata de fechas importantes o muy especial. Tal y como sucedió recientemente, cuando el actor no pudo evitar rendirle un homenaje a su primer padre adoptivo, don Guillermo Sánchez, quien desafortunadamente falleció hace un año. Al cumplirse el primer aniversario luctuoso, el guapo intérprete ha querido recordarlo a través de sus redes sociales con una publicación por demás emotiva, en la que además ha compartido un entrañable recuerdo de su niñez.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con las emociones a flor de piel, Mauricio escribió un lindo mensaje en el que dejó en claro el gran amor que tiene por don Guillermo, haciendo énfasis en lo afortunado que se siente por haber compartido gran parte de su vida, pues a pesar de que pasaron algunos años separados, el destino se encargó de unirlos más adelante, por lo que pudieron retomar su relación y afianzarla, algo que quedó en evidencia en las lindas palabras que el actor le dedicó. “Mi amado Maestrin, hoy se cumple un año de tu partida, y tu presencia en mi vida es más profunda que nunca”, expresó Ochmann en las primeras líneas de su mensaje, el cual ha acompañado de una linda postal del pasado en la que se le puede ver cuando era un niño, muy bien acompañado de su padre.

El interprete continuó con sus palabras mostrándose un tanto nostálgico ante la ausencia de donG Guillermo, pero al mismo tiempo agradecido por haber tenido la oportunidad de compartir su vida con él. “¡Te extraño mucho! En vida libramos batallas y procesos juntos, aunque separados, pero la vida nos dio la revancha y la supimos aprovechar. Infinitas gracias por tu existencia”, finalizó el intérprete sumamente conmovido.

VER GALERÍA

Recordemos que, en más de una ocasión, Mauricio Ochmann ha compartido que tras su nacimiento en Washington, D.C., fue adoptado por un matrimonio mexicano, María y Guillermo Sánchez, con quienes pasó los primeros años de vida. Sin embargo, cuando apenas tenía dos añitos, sus padres se divorciaron, por lo que él quedó al cuidado de su mamá. Algunos años más tarde, María se casó por segunda vez con el alemán Thomas Ochmann, que se convirtió en el segundo padre adoptivo del actor y de quien heredó su apellido. A pesar de ser muy pequeño Mauricio, siempre mantuvo una estrecha relación con don Guillermo y aunque pasaron algunos años separados, el amor que ambos se tenían los hizo reunirse cuando Mauricio tenía 17 años, volviéndose inseparables a partir de ese momento.

La dura despedida de Mauricio para su padre

Fue el 31 de diciembre de 2020, cuando el actor tomó sus redes sociales para hablar del fallecimiento de su papá, un instante en el que no dudó en mostrar su lado más vulnerable, dedicándole unas palabras de despedidas de lo más especiales. “Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal”, comentó Mauricio sumamente consternado en aquella ocasión. “Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó. Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor”, agregó.

VER GALERÍA