De lo más sincera, Dulce María habla de su romance con Poncho Herrera

Sin duda alguna, uno de los romances más sonados en su momento fue el que mantuvieron Dulce María y Pocho Herrera. Y es que no era para menos, pues por esos años ambos se consolidaban como dos de las estrellas juveniles más reconocidas de la televisión y la música, gracias a la telenovela Clase 406, de la cual ambos eran protagonistas. Sin embargo, al final su relación terminó de la mejor manera, pues incluso después de su separación, ambos artistas decidieron retomar su relación, justo cuando ambos se encontraban grabando la Rebelde, uno de los proyectos que los llevaría a la fama mundial y por el que finalmente terminaron hermanados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la cantante durante la charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, en donde con total sinceridad se refirió a esta linda etapa de su vida, en donde compartió un romance juvenil con el guapo actor. Al ser cuestionada por este noviazgo, Dulce María se apresuró a aclarar cómo fue que se dio su romance, dejando en claro que fue durante la grabación de Clase 406 cuando surgió el amor entre ellos. “La mayor parte del tiempo que anduvimos fue en Clase (406) y después cuando empezó Rebelde, cuando empezamos otra vez a hacer los castings, sí nos seguíamos viendo, pero ya no éramos novios, ya habíamos cortado, y volvimos…”, señaló la también actriz sin entrar en muchos detalles.

Aunque Poncho y Dulce decidieron retomar su relación tras haber terminado, lo cierto es que su romance ya no fue lo mismo que la primera vez, por lo que no duró mucho, terminando en una linda y cercana amistad la cual sigue vigente hasta la fecha, a pesar de la separación de RBD y de que cada uno ha tomado caminos distintos. “En Rebelde, ay no me acuerdo, pero sí (anduvimos) como unos seis meses”, aseguró de lo más sincera.

VER GALERÍA

Cabe destacar, que hace unos días, Poncho Herrera causó furor entre sus seguidores al compartir un lindo recuerdo fotográfico de su época de RBD. Y es que en la imagen, aparecía muy bien acompañado de Dulce María, a quien se le puede ver de lo más feliz, luciendo un look de pelo rojo, muy característico de ella durante la época que grabó la telenovela Rebelde y RBD. “Por ahí de 2007… ¡Ya llovió!”, expresó Poncho al pie de la imagen, confirmando así que la imagen fue tomada durante la época en la que eran parte de la famosa agrupación pop.

¿Por qué Dulce María no fue parte del reencuentro de RBD?

En diciembre de 2020, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez emocionaron a sus fans al ofrecer un concierto virtual en el que cantaron todos los éxitos de RBD. Sin embargo, los fans de la agrupación no pudieron dejar de notar dos importantes ausencias: la de Poncho Herrera, quien estaba entregado a su carrera actoral en esos momentos, y Dulce María, quien tenía una poderosa razón para no ser parte de este show. A través de un live que realizó a en su perfil de Instagram, Dulce María expresó su alegría por el reencuentro del grupo que le dio fama internacional y que surgió a raíz de la telenovela Rebelde. Sin embargo, lamentó el no poder ser parte de este gran evento debido a que se encontraba a la mitad de su dulce espera. “En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100%, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, que bueno... hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir ‘bueno, ok’", contó a sus de 7 millones de seguidores.

VER GALERÍA