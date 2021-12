Alejandro Fernández dedica unas emotivas palabras a sus padres en el que hubiera sido su aniversario de bodas 58

Sin duda alguna, el recuerdo de don Vicente Fernández quedará siempre vivo en los corazones de su familia. Algo que ha quedado en evidencia a lo largo de los últimos días, con los homenajes que los integrantes de su famoso clan le han dedicado en redes sociales luego de su sensible fallecimiento, ocurrido el pasado 12 de diciembre. Y es que es imposible no pensar en el 'Charro de Huentitán' a tan pocos días de su partida y en fechas tan significativas. Tal y como sucedió recientemente, cuando Alejandro Fernández no pudo evitar conmemorar el que hubiera sido el aniversario de bodas número 58 de sus padres, don Vicente y doña Cuquita, a quienes les dedicó unas hermosas palabras llenas de emotividad, dejando en claro la gran admiración que siente por ellos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con los sentimientos a flor de piel, 'El Potrillo' compartió una linda imagen familiar, en la que se le puede ver en compañía de sus tres hijos mayores, Alex, América y Camila, además de sus padres, don Vicente y doña Cuquita, todos abrazados entre sí y posando de lo más sonrientes para la cámara, dejando en claro la complicidad que existe entre ellos. Al pie de la postal, el cantante no perdió la oportunidad de expresar su admiración por el matrimonio que forjaron sus progenitores a través de varias décadas, celebrando así el amor que a pesar de la partida del cantante sigue vivo a través de las memorias de su esposa y sus hijos. “Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amamos, jefes”, expresó el cantante de lo más conmovido.

Como era de esperarse, la publicación del cantante provocó un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y solidaridad en medio de estos días de duelo, reconociendo al mismo tiempo la unidad familiar que sin duda ha sido herencia de los pilares de este famoso clan. Entre los miles de likes y comentarios de sus fans, han destacado el de la novia de Alejandro, Karla Laveaga, y el de su hija América, quienes no han mostrado su emoción con algunos emojis de corazón.

A lo largo de las últimas semanas, Alejandro no ha parado de recordar a su padre en sus redes sociales. Justo un día antes de celebrar a Nochebuena, el cantante compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a don Vicente, el cual acompañó de una imagen de uno de los lugares favoritos del ‘Charro de Huentitán’ y a donde acudió ‘El Potrillo’ para reflexionar sobre la ausencia de su padre. "Que singular pareciera la vida. Venir al lugar donde tantos atardeceres, viste pasar y darme cuenta de que nada ha pasado realmente. El camino, aunque largo algunas veces turbulento, siempre nos trajo de vuelta a casa. Nuestra casa. Los perros aúllan y los caballos relinchan. Siguen escuchando tu voz en el viento. Haces falta. Que el mariachi no deje de sonar”, se puede leee en el feed del cantante.

La primera Navidad de Alejandro sin su padre

Tras el fallecimiento de don Vicente Fernández, ‘El Potrillo’ se ha refugiado en su familia, especialmente durante esta temporada de fiestas, una época del año que ha adquirido un nuevo sentido, luego de la partida del ‘Charro de Huentitán’, quien falleció apenas hace unas semanas. A través de su perfil de Instagram, el cantante compartió algunas fotografías en las que mostró cómo fue que pasó su primera Navidad sin la presencia de su padre, siendo la pequeña Cayetana la gran compañera del intérprete de No lo beses. En las imágenes, se puede observar al cantante montando a caballo en compañía de la primogénita de su hija Camila, quien se ve muy emocionada de estar al lado de su guapo abuelo, demostrando así que el amor por los caballos lo trae en las venas. “Magia es la gente que te saca del caos. Feliz Navidad”, escribió el intérprete de lo más conmovido, agregando algunos hashtags con los que ha evidenciado el gran amor que tiene por Cayetana, a quien considera su “regalo favorito”.