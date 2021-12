Kim Kardashian comparte las postales de su primera Navidad sin Kanye West

Sin duda a los miembros de la familia Kardashian le gusta acaparar todas las miradas, en especial a Kim quien durante las últimas semanas ha sido tema de conversación. Pareciera que fue ayer cuando la socialité hizo estallar las redes sociales con su peculiar look de la Met Gala, pero después de eso siguió complaciendo a sus fans con nuevas sorpresas. Recientemente reafirmó que es una de las famosas con más estilo y sin duda no tiene miedo de experimentar con las nuevas tendencias que marca la moda. También ha sorprendido a sus fans con polémicas fotos junto a Pete Davidson que dejaron mucho de qué hablar, pero todavía ninguno de los dos ha confirmado o negado la supuesta relación. Sin embargo, las imágenes le llegaron a Kanye West, el cual expresó sobre los rumores de su amor que "ni siquiera están divorciados". Dejando a un lado todas las especulaciones, Kim aprovecho esta Navidad para pasar tiempo con su numerosa familia, y la ausencia de su expareja se hizo notar, pues la empresaria compartió las más tiernas postales navideñas sin presencia de Kanye.

La comentada postal de Navidad

Tal y como ocurre cada año, la familia de influencers ha vuelto a ser el centro de atención gracias a sus posados navideños. Kim escogió como portada para su álbum de los festejos de Noche Buena una divertida foto con sus adorables hijos. Destacando sus impecables, como siempre looks, el clan Kardahsian presente en las imágenes de socialité no decepcionaron a los seguidores. Pero definitivamente hicieron falta varios personajes en las fotos que compartió la casi abogada y esto ha causado todo un revuelo en redes sociales. En las celebraciones faltó el aún legalmente esposo de la Kardashian, pero esto no ha sido tan sorpresivo, pues hace apenas unas semanas Kim formalmente solicitó a un juez que se restablezca su apellido de soltera y con esto dándole fin a cualquier rumor de una supuesta conciliación entre los dos. En un concierto realizado en Los Ángeles, el rapero le pidió a su esposa que volvieran a intentar a confirmar su amor, sin embargo, según informaron fuentes de People, Kim está muy segura de su decisión: “Ha seguido adelante, pero ella sabe que es difícil para Kanye lidiar con eso, no le sorprende que él le suplique en público que vuelva corriendo a él. Ella solo está tratando de ser respetuosa al respecto”, se lee en la revista estadounidense.

Pero la falta del padre de los hijos de Kim no fue la única ausencia que destacaron los fans. Más miembros de la familia faltan en las fotos compartidas por la influencer y la que más se ha discutido en redes sociales fue la de Kourtney. Varios seguidores del clan apuntaron a que es probable que esta ausencia se deba a alguno de los conflictos a los que se han enfrentado ambas hermanas. Entre los retratos que publicó en su cuenta la empresaria también se hizo notar la falta de sus dos hermanas menores Kendall y Kylie. Previo al posado con Santa Claus, Kim subió una divertida sesión de fotos en la que se puede ver a su madre Kris Jenner, su hermana Khloé, quien también estuvo presente en el festejo, sus sobrinos True y Drea y sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm. ¿Pero dónde pasaron Navidad las demás Kardashian-Jenner? Kendall subió fotos en solitario luciendo un espectacular atuendo negro y de acuerdo con sus historias sí pasó la Noche Buena con su familia, sin embargo, no se conoce la verdadera razón por la cual Kourtney y Kylie han decidió omitir las celebraciones navideñas en compañía de sus seres queridos.

