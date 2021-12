Sylvia Pasquel sobre el estado de salud de doña Silvia Pinal: 'Tiene perfecta oxigenación'

Luego de que se confirmara el positivo a coronavirus de Silvia Pinal, quien había sido hospitalizada por una arritmia cardiaca el pasado 22 de diciembre, su hija Sylvia Pasquel ha compartido una nueva actualización sobre el estado de salud del actriz de 90 años, confirmando que se encuentra fuera de peligro y en recuperación por la afección que ha presentado en el corazón, por lo que podría dejar el área de Cuidados Intensivos Covid, y ser trasladada a una zona con menos restricciones, siempre procurando cuidar la salud de la diva del cine mexicano así como si bienestar.

Así lo reveló la actriz durante una entrevista con el programa Venga la alegría fin de semana, en donde se mostró de lo más positiva a la hora de hablar de la salud de su famosa mamá, asegurando que ha respondido muy bien a los cuidados de sus médicos, por lo que incluso están evaluando retirarle el oxígeno suplementario. “Mi mamá está muy bien, se encuentra muy estable de salud, tiene perfecta oxigenación", afirmó Sylvia.

Pasquel ahondó más en el tema, dejando en claro que por ahora lo que más les preocupa a los doctores y a su familia es la arritmia cardiaca, por lo que incluso en las próximas horas la protagonista de películas como Viridiana podría dejar el área Covid del hospital, pues su sintomatología respecto a esta enfermedad ha sido leve. "Está conservando la arritmia, también la presión; de hecho, lo que sé está evaluando es que pase del área intensiva de Covid a la terapia intensiva normal con todos los cuidados, aislada, por supuesto y ella se va a sentir muy cómoda, lo están evaluando”, señaló.

¿Cuáles son los pronósticos de sus médicos?

En una reciente entrevista con el programa La Saga, Sylvia Pasquel compartió con el público, que se ha mostrado muy preocupado por la salud de la legendaria actriz, detalles del parte médico de doña Silvia Pinal, el cual por cierto ha sido muy alentador, pues todo parece indicar que la artista no ha presentado síntomas relacionados con esta enfermedad. "El diagnóstico es muy positivo. El doctor lo que dice es que ya tiene las vacunas, se detectó a tiempo el contagio, no ha presentado baja en oxigenación ni fiebre; no ha presentado ningún síntoma del Covid, entonces está detectado a buen tiempo para el tratamiento", comentó.

La actriz reveló que incluso tuvo la oportunidad de visitar a doña Silvia en el hospital antes de ser diagnosticada con Covid, por lo que pudo comprobar que la diva se encontraba con ánimos y muchas fuerzas. "Yo llegué como a las nueve de la noche con mi hija Stephanie (Salas) y con mi nieta Michelle. Llegamos ahí y mi mamá aún estaba en terapia intensiva, pero ya la iban a pasar a una habitación, entonces le permitieron entrar a Michelle a saludarla porque sabemos que Michelle es una persona muy querida por mi mami y le iba a levantar el ánimo verla y platicar con ella y todo. La cambiaron de cuarto. Entró otra vez Michelle, luego entró mi hija y luego entré yo. Ya después nos avisó el doctor que había salido positiva en Covid, que la tenían que pasar a una habitación privada", comentó Sylvia Pasquel a La Saga.}