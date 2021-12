¡Toño Mauri será abuelo! Su hija Carla confirma que está embarazada

Dicen que después de la tormenta viene la calma, algo que los Mauri-Alemán han podido comprobar en más de una ocasión. Y es que tras el episodio de salud que vivió el Toño Mauri hace casi dos años debido al Covid-19, cuando incluso requirió un doble trasplante de pulmón, él y su familia han atravesado por un periodo de buenas noticias, algo que esta Navidad quedó nuevamente demostrado, pues su hija Carla, a quien Toño entregó en el altar en mayo del año pasado, sorprendió a todos al anunciar por todo lo alto que se convertirá en mamá por primera vez, una noticia que ha dado de la mano de su esposo Pablo Fernández, a través de una publicación de lo más especial.

Fue a través de su perfil de Instagram, que Carla Mauri compartió una linda postal navideña, en la que se lo podía ver posando de lo más feliz al lado de Pablo, mientras ambos sostienen una imagen de la ecografía de su bebé, emocionando a todos. Al pie de la fotografía, la hija del actor compartió un lindo mensaje en el que se mostró de lo más ilusionada por la próxima llegada del que será el primer nieto de Toño. “¡Feliz Navidad! Le doy gracias a Dios por una Navidad en familia y una familia que crece. ¡Familia Fernández de Córdova Mauri @pablofct! Que Dios los llene de amor, paz y fortaleza y esta Navidad sea una muy especial”, compartió Mauri.

Por otro lado, el hermano de la futura mamá, Antonio Mauri, también se mostró de lo más emocionado ante la increíble noticia, pues además, Carla y Pablo le hicieron una petición muy especial al joven actor. “Esta navidad me hicieron la pregunta más increíble del mundo… ¡Todavía no me la creo que me escogieron como padrino! ¡Van a ser los mejores papás del mundo! ¡Los quiero! Gracias”, escribió Antonio en su perfil de Instagram, acompañando su mensaje con una linda postal en la que aparece de lo mas feliz al lado de los futuros papás.

A un año del trasplante de Toño

Fue en diciembre del año pasado cuando Toño Mauri fue sometido a un doble trasplante de pulmón, luego de que el Covid-19 le dejara como secuelas un fuerte daño en sus pulmones, algo que incluso lo llevaría a estar más de ocho meses hospitalizado, cuatro de ellos en estado de coma. Por fortuna, el trasplante resultó ser todo un éxito y tras su recuperación, el actor ha comenzado a retomar sus actividades cotidianas, e incluso las profesionales, dejando en claro que hay Toño para rato.

A la distancia de aquel suceso que cambió su vida para siempre, Toño ha reflexionado sobre lo afortunado que fue al recibir sus nuevos pulmones, por lo que no dudó en compartir sus sentimientos con todos sus fans a través de sus redes sociales, dejando en claro siempre su gratitud. “¡Cumplo un año de recibir mi trasplante de pulmones! Un año de recibir este regalo de vida que gracias a Dios y al Ángel que me donó sus pulmones, a los doctores, a Carla, mi esposa, que peleó conmigo hasta hoy, a mis hijos y a mi familia, estoy viviendo las bendiciones de cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, ¡GRACIAS!", escribió el también productor en Instagram al compartir una foto junto a los suyos.

