El Canelo Álvarez y su hija Emily, la mejor mancuerna a caballo

Más allá de su exitosa carrera en el ring, Saúl El Canelo Álvarez es un esposo amoroso y un padre dedicado. El tapatío tiene tres hijos, quienes son su mayor adoración y con quienes disfruta al máximo cada momento. Emily, la mayor de ellos y fruto de la relación que el boxeador tuvo con Karen Beltrán, ha mostrado haber heredado la disciplina y tenacidad que caracterizan a su famoso papá, aunque ella se ha desenvuelto en una área distinta, la equitación. Como todo padre orgulloso, el boxeador no pierde la oportunidad de presumir los logros de su hija mayor, a quien a menudo se refiere como "mi campeona". Sin embargo, aunque El Canelo es un papá cariñoso, ha sido claro al hablar de los valores que lo guían en la crianza de su primogénita. “Cuando yo empecé a tener todo obviamente, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre dije: ‘Pues le voy a dar a mi hija lo que yo no tuve’, y le daba todo”, recordó en abril en entrevista con Graham Bensinger. “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’. Obviamente no les falta nada, pero siempre es: “Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo”, aseguró. Sabiendo que el mejor regalo que puede darle a Emily y a sus hermanitos son los gratos recuerdos juntos, Álvarez se encontró recientemente con la jovencita, y juntos disfrutaron de una de las actividades favoritas de ella y en la que es toda una experta: montar a caballo. Ambos participaron en una especial cabalgata en la que apreciaron hermosos paisajes campiranos, pero sobre todo, compartieron un bello momento padre e hija; haz click abajo para verlos.

