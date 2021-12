Los emotivos momentos de Alex y Alejandro Fernández en su primer concierto tras la partida de don Vicente

Luego del lamentable fallecimiento de don Vicente Fernández y de la emotiva despedida que le dio su familia y su público en el rancho ‘Los Tres Potrillos’, su hijo Alejandro Fernández retomó la gira Hecho en México, la cual realiza en compañía de su hijo Alex por algunas ciudades de México y Estados Unidos. Como era de esperarse, esos primeros shows estuvieron llenos de momentos emotivos, pues además de haberse realizado en Gudalajara, Jalisco, la ciudad que ha visto nacer y crecer a los Fernández, a lo largo del recital el artista no dejó de rendirle un merecido homenaje a su progenitor, quien fue el que le heredó el amor por la música ranchera y por los escenarios, algo que ‘El Potrillo’ ahora vive al lado de su hijo Alex, quien ha comenzado a labrar su propio camino en la música. Precisamente fueron los momentos en los que Alejandro se hizo acompañar de su retoño en el escenario de los más emotivos, pues sin duda el cantante no pudo evitar recordar aquellos primeros momentos en los que el mismo Vicente lo invitaba a cantar con él. Éxitos como Perdón, El tiempo no perdona y Cuando yo quería ser grande, fueron algunos de los temas que movieron los sentimientos de ambos cantantes, quienes entre lágrimas no dejaron de recordar al ‘Charro de Huentitán’. Da play al video y no te pierdas de los instantes más emocionantes de estos conciertos.

