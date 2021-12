La reaparición triunfal de Jennifer Garner tras los comentarios de Ben Affleck

Una buena sonrisa puede convertirse en la mejor herramienta para dar vuelta a la página. Y si no lo crees, solo tienes que ver a Jennifer Garner. Sin dejarse turbar por los comentarios que su exmarido, Ben Affleck hizo la semana pasada sobre su matrimonio, ni la corrección que quiso hacer posteriormente, la actriz ha mostrado su mejor cara a la vida, como suele hacer. Después de aquella comentada entrevista de Affleck con Howard Stern, solamente se había visto a Jennifer en algunas imágenes lejanas de paparazzi, de forma diferente al actor que volvió a tomar la palabra para decir que sus declaraciones habían sido malinterpretadas. Mostrando que pasa por un gran momento y estos detalles nada cambian, Jennifer apareció simplemente radiante en el especial navideño que se ha realizado desde la Casa Blanca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jennifer Lopez aclara cómo se siente tras los comentarios de Ben Affleck sobre su ex Jennifer Garner

Las fotos de Jennifer Garner y Ben Affleck que han dado mucho de qué hablar

“Presentando In Performance at the White House: Spirit of the Season para PBS, junto a mi amiga, la Primera Dama, fue un absoluto honor. Lleno de favoritos de la temporada por nuestros más amados artistas, el especial de esta noche añadirá significado a tu época de fiestas, lo prometo”, escribió Jennifer junto a una imagen en la que se le vio posando en la Casa Blanca.

Pero si su buen ánimo y gran sonrisa cautivaron, para nadie pasó desapercibido el glamuroso look que llevó para la ocasión. Como si hubiera querido recordar aquellas épocas de Jacquie Kennedy y su elegancia, la actriz lució un hermoso vestido en verde -tono perfecto para la temporada navideña- con una silueta estructurada y falda a la rodilla con volumen que adornó con un cinturón con hebilla en forma de moño, de Oscar de la Renta. El toque final lo dieron sus elegantes zapatos en negro con detalles de pedrería de la firma Roger Vivier con un precio aproximado de $34,000 pesos mexicanos. Además de que, como se pudo ver en las historias de su glam squad, llevó un abrigo rojo en algunos momentos, como en su encuentro con Jill Biden, la anfitriona de la noche.

VER GALERÍA

El inesperado encuentro de JLo y Ben Affleck con Jennifer Garner en Malibú

Qué dijo Ben sobre su matrimonio

Fue durante una entrevista en The Howard Stern Show como parte de la promoción de su cinta Tender Bar que dijo: “Nosotros probablemente hubiéramos acabado ahorcándonos. Probablemente todavía estaría tomando…Parte de por qué empecé a tomar fue porque estaba atrapado. Estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué puedo hacer?’. Y lo que hice fue tomar una botella de Whisky y dormirme en el sofá, lo que resultó no ser la solución”. El actor continuó diciendo: “Al final, intentamos, intentamos, intentamos porque tenemos hijos, pero los dos nos sentimos como que no queríamos que este fuera el modelo de matrimonio que nuestros hijos vieran”.

Ante las muchas reacciones negativas que provocaron sus palabras, el actor volvió a pronunciarse al respecto, ahora durante una entrevista con Jimmy Kimmel. “Fui y dije lo mucho que nos respetamos, nos preocupamos por el otro y por nuestros hijos, los ponemos primero. Ahora dicen que yo culpé a mi exmujer de mi alcoholismo, que estaba atrapado en este matrimonio, simplemente me dejaron como el peor, el tipo más insensible, estúpido y terrible. Lastimaron mis sentimientos”. Por su parte, sobre toda esta situación, Jennifer Garner se ha mantenido completamente alejada de la polémica, nunca se pronunció al respecto y simplemente lo dejó pasar públicamente, reapareciendo en este especial navideño. Antes de este, en sus redes sociales simplemente había compartido divertidos clips de las redes sociales y había participado en un live de meditación.

VER GALERÍA