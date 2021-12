Bárbara Mori: 'Soy una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo’

Además de ser una actriz guapa y talentosa, Bárbara Mori es una mujer sensible que ha sabido aprender de cada una de sus experiencias. La intérprete de origen uruguayo se ha sincerado En el pasado sobre las dolorosas vivencias de su infancia, las cuales la marcaron de muchas formas y repercutieron en las decisiones que tomó de adulta. La estrella de televisión se ha sincerado ahora sobre otra de las facetas más importantes de su vida: la maternidad. La actriz, quien debutó en la maternidad cuando era muy joven, ha confesado estar consciente de sus equivocaciones en la crianza de su hijo, Sergio Mayer Mori, a quien ama profundamente.

Bárbara se encuentra promocionando su nueva película Tú eres mi problema, en la que encarna a una madre soltera con un hijo adolescente. Inevitablemente la actriz se ha identificado con algunos aspectos de este personaje y ha hablado como pocas veces de su papel de mamá. “Soy una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo”, expresó con total sinceridad en entrevista para el programa Hoy. A su vez, admitió que, con base en la sabiduría y autoconocimiento con los que cuenta ahora, tomaría decesiones diferentes a las que tomó en su momento con relación a su maternidad: “Si hoy fuera mamá haría las cosas distintas”, aseguró.

Ante esta última afirmación, la actriz quiso aclarar que no tiene interés en convertirse en madre nuevamente. “No tengo pensado ser mamá para nada en lo absoluto, no me interesa”, dijo contundente. “Pero sí, cuando uno hace trabajo interno pues vas entendiendo cuáles son los errores y tratas quizá no corregirlos, pero sí aprender de ellos para no volverlos a cometer”, explicó. Al hablar de la trama de su nueva película, Bárbara compartió algunos detalles de su experiencia como madre de Sergio, quien la convirtió en abuela hace cinco años. “Me impresionó cuántas escenas se parecen a mi historia, me identifiqué muchísimo con las veces que le gritaba a mi hijo, él estaba en una edad súper difícil, obviamente tiene 23 años ahorita, pero cuando tenía 14 y 15 era un rebelde sin causa, fue muy difícil”, confesó.

Tú eres mi problema le permitió a la icónica protagonista de Rubí reflexionar sobre sobre la maternidad, por lo que dijo estar convencida de que, así como ella se identificó con la historia, muchas otras mujeres también lo harán. “Creo que es un reflejo de todas nosotras, de algún momento, algunas más histéricas que otras, pero todas las mamás que hemos tenido que sacar adelante a nuestros hijos ha sido difícil, pero también uno aprende en el camino”, comentó la actriz, quien actualmente se encuentra feliz y enamorada del productor Fernando Rovzar.

Ser mamá le cambió la vida

Hace casi cinco años, cuando se preparaba para el nacimiento de su nieta Mila, Bárbara se sinceró sobre su experiencia en la maternidad durante la conferencia de prensa de la película Treintona, soltera y fantástica, en la que estuvieron presentes las cámaras de ¡HOLA! TV. “Y creo que lo bonito de la vida... es que uno va a aprendiendo a través de las experiencias que vas viviendo. Sí, definitivamente fui mamá muy joven, a los 19 años me embaracé y me embaracé porque yo quería ser mamá, yo lo busqué, era un sueño para mí, lo hice realidad a los 19 años, bueno a los 20”, confesó la actriz en octubre de 2016. “Eso me cambió la vida, me dio como una motivación, una inspiración para sacar adelante mi vida y sacar adelante mi hijo, y ese amor que yo recibí de él me cambió y me dio todo para ser lo que hoy soy”, agregó entonces.

