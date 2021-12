El Burro Van Rankin celebra el cumpleaños 7 de su hija Roberta

Sin duda alguna, el 2021 ha sido un año muy especial para Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien además de haber tenido una agenda repleta de proyectos profesionales y de triunfar con su serie 40 y 20, en el lado personal el presentador no podría estar más pleno y feliz, disfrutando al máximo de su paternidad de la mano de su esposa Magda Bleizeffer, con quien ha formado una hermosa familia al lado de sus tres hijas: Roberta, Lusiana y Carlota. Prueba de ello es el increíble festejo que el también actor y su mujer han organizado para Roberta, su hija mayor, quien este 21 de diciembre ha celebrado su cumpleaños número siete, una ocasión que los orgullosos padres han querido festejar por todo lo alto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, el expresentador del programa Hoy compartió una linda fotografía con la que felicitó a su pequeña en este día tan especial, valiéndose de las palabras más especiales para hacerle saber lo mucho que la ama. “Mi princesita cuando tenía tres años, hoy cumplió siete. ¡Te amo mi Robert! ¡Felicidades, mi amor!”, compartió el intérprete de lo más emocionado, mostrándose orgulloso de su pequeña cumpleañera.

Por su lado, Magda también tomó sus redes sociales para felicitar a su pequeñita, compartiendo además con todos sus seguidores algunos detalles de la increíble fiesta que organizaron para celebrar a la pequeña, en la que no pudieron faltar los globos, las mesas de dulces y las piñatas, algo que sin duda las tres pequeñas del matrimonio Van Rankin-Bleizeffer disfrutaron al máximo. “Feliz cumple, mi niña, te amamos”, compartió la orgullosa mamá al pie de una fotografía en la que se les puede ver posando a toda la familia durante la fiesta de Roberta.

VER GALERÍA

A través de sus historias de Instagram, Magda y el ‘Burro’ mostraron algunos aspectos de la fiesta de su hija, en donde pudimos ver al presentador divertirse como niño con la piñata de su hija, además de engolosinarse con los deliciosos cupcakes con los que consintieron a sus invitados, quienes pudieron disfrutar de un sinfín de actividades, deliciosos bocadillos y hasta tacos al pastor.

Las reflexiones del ‘Burro’ sobre la paternidad

Sin duda alguna, el convertirse en padre de tres pequeñitas ha sido una experiencia que le cambió la vida por completo a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Y es que desde el momento en el que cargó por primera vez a su primogénita entre sus brazos, cambió totalmente la perspectiva que tenía de la vida. “Yo he sido una gente muy mie%$#& en muchos aspectos, sí he sido un g%$# irresponsable, irreverente, con muchos defectos, pero cuando ha nacido mi primera hija creo que sí he cambiado para bien”, dijo el presentador durante uno de los programas de Miembros al aire a propósito del Día del Padre. “Para mí es algo muy cab&%$ que me ha dado la vida, el poder vivir con tres princesas, cuatro porque mi vieja es una reina y la amo profundamente y ahorita no hay nadie más en mi vida, no existe una mujer más grande para mí que mi mujer, y mis tres princesas que amo profundamente”, compartió.

VER GALERÍA