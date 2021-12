Danilo Carrera y Michelle Renaud hacen equipo en el cambio de look de Marcelo

Fue a inicios del mes pasado que Danilo Carrera confirmó el fin de su relación amorosa con Michelle Renaud. Ambos habían decidido darse una segunda oportunidad juntos luego de haberse separado en enero, aunque fueron claros al señalar que esta vez mantendrían su amor lejos de los reflectores. No obstante, al parecer las cosas no resultaron como ambos hubieran esperado, por lo que nuevamente cada uno tomó su propio camino. Los actores asumieron esta decisión con total madurez, destacando que el cariño y respeto mutuo permanecería siempre intacto. De hecho, días después de que se hiciera pública su ruptura, los dos se dejaron ver juntos disfrutando de una fiesta rodeados de amigos y colegas. Ahora, estas estrellas de telenovela han dado una nueva muestra de su amistad y complicidad, pues han hecho equipo para hacerle un cambio de look al hijo de la actriz. El galán ecuatoriano ayudó a su ex a cortarle el pelo al pequeño Marcelo, a quien le tiene un profundo cariño. "Es un niño súper especial, que entiende todo, que se comunica, es igual que Michelle", comentaba Danilo el pasado mes de marzo en entrevista para Las Estrellas al hablar del niño de 4 años. “Cada vez que ha querido hablar conmigo yo he hablado con él, así que seguirá así… Los dos saben que lo que necesiten ahí voy a estar”, aseguró entonces y ahora lo ha demostrado. Haz click abajo para ver al actor convertido en el mejor peluquero y amigo de Marcelo.

