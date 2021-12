La escapada romántica de Diego Boneta y Renata Notni a Nueva York

Sin duda alguna, el 2021 ha sido muy especial para Diego Boneta y Renata Notni, quienes sorprendieron al mundo al confirmar si noviazgo hace algunos meses, a pesar de que su amor nació a finales del año pasado. Desde entonces, la pareja ha dado muestra de lo enamorados que se encuentran a través de sus redes sociales, en donde suelen compartir algunos detalles de su relación, como los increíbles viajes que han hecho por todo el mundo, algo que los ha caracterizado desde que decidieron comenzar a escribir su historia de amor. Precisamente en estos últimos días, Diego y Renata han compartido algunos detalles de su romántica escapada a Nueva York, ciudad desde la que han presumido su amor por todo lo alto, dejándose ver de lo más enamorados y felices, disfrutando al máximo de sus vacaciones de fin de año.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, cada uno de los actores ha compartido algunas fotografías de los lugares que han visitado y de la comida que han disfrutado en esta ciudad, así como unas divertidas imágenes en las que se han dejado ver de lo más sonrientes haciéndola de modelos y fotógrafos en cada oportunidad. "Mi vista favorita de Manhattan", se puede leer al pie del álbum fotográfico que Diego ha compartido en Instagram y en donde se le puede ver de lo más divertido posando para la lente de su novia, teniendo de fondo una hermosa vista nocturna de la Gran Manzana.

A pesar de que Diego y Renata no han ocultado su relación en ningún momento, suelen ser muy discretos a la hora de compartir con sus fans detalles de lo que sucede en su noviazgo, por lo que no se han dejado ver juntos en sus publicaciones. Eso sí, el también cantante se ha encargado de compartir una romántica postal en la que se puede observar solo la mano del actor entrelazada con la de su novia, dejando en claro que el romance no ha faltado durante sus días de vacaciones en Nueva York.

¿Tienen planes de boda?

Sin duda alguna, Diego Boneta y Renata Notni atraviesan por un excelente momento tanto en lo profesional como en lo personal, sobre todo después de que a inicios de diciembre la pareja celebrara su primer aniversario de novios. Y aunque su relación va viento en popa, la pareja prefiere vivir día a día su noviazgo, disfrutando al máximo de esta linda etapa de su relación, además de que cada uno continúa explorando nuevos horizontes en el ámbito profesional. Algo de lo que Diego habló con total sinceridad durante un reciente encuentro con la prensa, luego de que fuera cuestionado sobre si entre sus planes a futuro estaba el poder llegar al altar de la mano de su novia. “Voy un día a la vez y es algo en lo que, sabes, como que todavía somos novios y todo, pero poco a poco…”, dijo a los micrófonos del programa Ventaneando.

Sin embargo, Diego fue puntal cuando otro de los comunicadores insistió en el tema de los planes de boda, por lo que el actor habló con total honestidad. “En algún futuro, por supuesto. Soy muy unido a mi familia para mí mi familia es súper importante y en algún punto totalmente…”, señaló sobre esa posibilidad.

