Itatí Cantoral sobre la partida de Carmen Salinas: 'Me dejó muy devastada y no quería salir de casa'

Hace casi dos semanas el gremio del entretenimiento en México se vistió de luto por el sensible fallecimiento de Carmen Salinas. La actriz, quien había permanecido hospitalizada durante un mes, dejó con su partida un hueco muy grande y no solo en la pantalla y en los escenarios, sino también en los corazones de sus familiares, amigos y colegas. Muchos famosos reaccionaron con tristeza a esta irreparable pérdida, entre ellos Itatí Cantoral, quien atesora grandes recuerdos junto a la fallecida intérprete. La protagonista de La Mexicana y el Güero se ha sincerado sobre lo duro que fue para ella despedirse para siempre de Carmelita.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Itatí habló sobre el sensible fallecimiento de Carmelita, el cual se dio a conocer el pasado 10 de diciembre. “Me dejó muy devastada y no quería salir de casa”, confesó en entrevista para el diario El Universal. Y es que, meses atrás había compartido con ella una fecha muy especial: la Primera Comunión de su hija María Itatí. Sin embargo, decidió armarse de fuerza y poner en práctica las valiosas lecciones que la primera actriz le dio en vida. “Carmen era de las primeras que me enseñó que siempre hay que dar una buena cara al público, a pesar de nuestros problemas”, agregó la intérprete. La estrella de telenovelas recordó que éste fue un año muy duro en cuanto a pérdidas significativas, pues meses atrás falleció su madre, Itatí Zucchi, y más recientemente la primera actriz quien siempre la apoyó en su carrera.

VER GALERÍA

La actriz, quien actualmente trabaja en la puesta en escena Sol en la oscuridad, contó que fue precisamente Carmelita quien le transmitió el amor por el teatro. “Carmelita era una gran mujer, me enseñó mucho de esta industria”, comentó Itatí. “El amor que le tengo al teatro lo reafirmé con ella y Aventurera. Mi carrera tuvo un antes y después de esa obra”, agregó. Ahora, al reflexionar sobre el personaje que actualmente interpreta arriba del escenario, es inevitable encontrar algunas lecciones de vida. “Cuando uno se encuentra en peligro o se está al límite, es cuando descubres qué tan fuerte eres, y en esta obra eso pasa con mi personaje”, comentó.

Cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Carmelita, Itatí no tardó en reaccionar, manifestando su profunda tristeza ante lo sucedido. “Mi madre, mi amiga, ¡mi compañera de vida!”, escribió al inicio de su publicación, en la que compartió una bella y nostálgica postal besando a la primera actriz. “¡Que Dios te tenga en sus brazos junto a tu hijo!”, agregó, refiriéndose al compositor Pedro Plascencia, hijo de Carmen, quien falleció en 1994. “Gracias por llenar a México de tu amor. Y gracias por dejarme lo mejor de ti. ¡Te amare siempre!”, finalizó.

VER GALERÍA

Carmelita marcó a muchos famosos

Un par de semanas antes de la partida de Carmen, Eugenio Derbez se sinceró sobre su relación con ella. “Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella”, dijo el actor en un encuentro con medios retomado en el programa Sale el Sol. El intérprete contó entonces que acababa de grabar una película con la actriz y habló de la entrañable convivencia que tuvieron. “Acababa de filmar una película con ella en el verano, en donde salió de mi mamá, estuve un mes conviviendo con ella, y conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía”, comentó. “Te lo juro que más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, ese mes que acabamos de pasar en Atlanta nos unió mucho, y de verdad la sentí como mi mamá”, confesó. “Platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje, y me platicaba anécdotas de mi mamá y demás, y yo la sentía como mi mamá”, continuó, refiriéndose a la primera actriz Silvia Derbez, quien falleció en abril de 2002.

Cuando se dio a conocer la partida de Carmen, Eugenio compartió en sus redes sociales un sentido mensaje. “Hoy nos toca despedirnos de una mujer que, sin duda, hizo historia en la televisión y cine en México. Con su alegría y amor llenaba cualquier lugar donde estaba y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar con ella y es así como voy a recordarla. A su familia le expreso mis más sentidas condolencias. No hay forma de no sentir una profunda tristeza. Q.D.E.P. mi adorada Carmelita Salinas”, escribió entonces al compartir una selfie junto a ella, tomada meses atrás cuando trabajaron junto en la película The Valet.

VER GALERÍA