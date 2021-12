Sarah Jessica Parker y sus compañeras rompen el silencio ante las acusaciones contra Chris Noth

Después de que el primer capítulo de la esperada And Just Like That sacudiera a los fanáticos de Sex And the City, una nueva polémica llegó al elenco. Chris Noth, quien a lo largo de la historia personificó a Mr. Big, fue acusado por dos mujeres de abusos sexuales sucedidos en la época del mayor éxito de la serie – el primer caso en el 2004 y el segundo alrededor del 2015-. El actor negó rotundamente las acusaciones publicadas por The Hollywood Reporter, mientras que días después se sumaría un tercer testimonio en su contra publicado por primera vez en The Daily Beast. Ante esta situación, se ha reportado en Deadline que se ha decidido que no continúe en la producción de The Equalizer y también se habrían parado las negociaciones que tenía para trabajar en su propio tequila, según el Dailymail. Ante estas situaciones, la producción de And Just Like That no se había pronunciado y solamente se había tenido una reacción del mismo Noth, pero con el paso de los días, esto ha cambiado.

En un giro que no se esperaba, las ahora tres protagonistas de la historia han tomado sus redes sociales para compartir a través de sus historias en Instagram un mensaje en común. “Estamos profundamente tristes de escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han alzado la voz y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las reconocemos por eso”, se lee en el escrito firmado por Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis.

Además de las protagonistas de la serie, Bridget Moynahan -quien interpretaba a la esposa de Mr. Big en algún momento de la serie- fue cuestionada sobre las acusaciones por Elle, ante lo que respondió: “No sé nada…sería inapropiado de mi parte el comentar sobre cosas de las que no tengo ningún conocimiento”.

Las otras reacciones ante las acusaciones

SPOILER ALERT: En el primer capítulo de And Just Like That, el personaje de Noth sufre un paro cardíaco mientras se encuentra en una clase de Peloton, lo que inmediatamente tuvo consecuencias en las acciones de la empresa deportiva. Ante esta situación, la compañía puso manos a la obra e hizo rápidamente un anuncio narrado por Ryan Reynolds para mejorar la imagen de la marca ante lo sucedido. Lo que nadie esperaba es que solo unos días después se harían públicas las acusaciones en contra de Noth. Al suceder esto, Peloton retiró inmediatamente el anuncio y emitió un comunicado. “Cada acusación de abuso sexual debe ser tomada seriamente. No estábamos enterados de estas acusaciones cuando incluimos a Chris Noth en nuestra respuesta al programa de HBO. Mientras buscamos saber más, hemos detenido la promoción de este video y archivado las publicaciones relacionadas en redes sociales”.

La declaración del actor

Al momento de la publicación de los testimonios de las dos primeras mujeres, el actor respondió enfáticamente: “Las acusaciones hechas en mi contra por individuos que conocí hace años, incluso hace décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían ser de hace 30 años o 30 días -no, siempre significa no- esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuales. Es difícil no cuestionar el momento de la publicación de estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sé esto: yo no ataqué a estas mujeres”.

Ante la tercera acusación, un vocero del actor emitió un nuevo comunicado que fue publicado por medios locales como People, en el que se leía: “La historia es una fabricación completa, y los supuestos hechos detallados a lo largo (de ella) se leen como una pieza de mala ficción. Como Chris declaró ayer, él nunca ha cruzado ni nunca cruzará esa línea”.

