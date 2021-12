Miranda McKeon, la actriz de Anne with an E, se somete a una nueva cirugía por el cáncer La joven reveló que le fue practicada una doble mastectomía, por lo que ahora le fue realizada una intervención para extirpar los ganglios linfáticos

Meses atrás, la vida de Miranda McKeon, la actriz de 19 años de la serie Anne with an E, dio un giro inesperado tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Desde ese momento, asumió con optimismo la situación, enfocándose con puntualidad en el tratamiento médico que incluyó una serie de quimioterapias y recientemente una doble mastectomía, de la que ha compartido detalles con sus fanáticos. En ese mismo sentido, también ha dado a conocer que nuevamente sería intervenida, esto con la finalidad de tratar sus ganglios linfáticos, por lo que explicó a sus fanáticos un poco sobre este proceso que de alguna manera ha repercutido en sus emociones, según confesó durante la reciente actualización que dio para revelar cómo se encontraba.

Con el corazón en la mano, Miranda se sinceró para contar cómo han sido sus días, en los que de manera inevitable ha tenido subidas y bajadas en su estado de ánimo. “Ha habido montones de idas y vueltas este mes y muchas emociones. Creo que probablemente he llorado todos los días…”, confesó en un video dado a conocer en Instagram el pasado 17 de diciembre. Eso sí, a lo largo del clip se deja ver sonriente, dando muestra de la buena actitud con la que hace frente a este momento en el que ha recibido todo el apoyo de sus seres queridos así como de sus fans, quienes han encontrado en ella una fuente de inspiración.

En el clip de poco más de ocho minutos, Miranda también habla de la doble mastectomía, mostrando un poco de la apariencia de su pecho, tomando todo incluso con un poco de sentido del humor. “Me encanta el resultado. Me atrevo a decir, ¿mejor que antes?”. Así mismo, la actriz explicó que se encontraba en la ciudad de Houston, en donde en donde nuevamente sería intervenida. “Tenía dos ganglios linfáticos positivos. Me quitaron cuatro ganglios linfáticos. Y tenía un margen positivo en el área de la mama, lo cual es común cuando el tumor está contra la piel. Y me hicieron una biopsia de dos ganglios linfáticos positivos al comienzo de esto, así que ya sabíamos que estaban allí. Básicamente, decidí que removieran todos los ganglios linfáticos y voy a sacar un trozo de piel de aquí…”, dijo mientras señaló su seno izquierdo.

Miranda también aseguró que una vez concluida la cirugía, podría sentirse más tranquila: “Probablemente podré dormir muy bien sabiendo que todo se habrá ido por el resto de mi vida”. Por ahora esta situación también ha venido a modificar sus planes, pues asegura que debido a esta intervención su siguiente radiación se ha retrasado, misma que deseaba se llevara a cabo antes de iniciar un nuevo semestre en la universidad. “Estos son solo problemas de cáncer en las chicas universitarias. Tenía muchas ganas de un semestre sin nada, porque obviamente el primer semestre estaba yendo y viniendo, haciendo quimioterapias y perdiendo mi cabello. En el segundo semestre solo me concentraría a ser una estudiante regular".

Por ahora, Miranda espera iniciar su semestre en enero, para luego volver a su casa en Nueva Jersey en donde comenzará una terapia de radiación en una clínica de Harlem, por lo que tendrá que tomar una licencia de seis semanas de la escuela. “Estoy tan fastidiada por eso… Lloré durante mucho tiempo ayer. Pero como sea, tomaré el cambio y me adaptaré a él, como siempre lo hago…”, dijo.

Un motivo para sentirse feliz

Miranda apareció en la grabación dejando su cabeza al descubierto, por lo que hizo evidente que a pesar de lo duras que han sido las quimioterapias, su cabello ha logrado crecer un poco, situación que la tiene muy emocionada. Recordemos que meses atrás habló del temor que le ocasionaba el hecho de perder la melena debido al tratamiento. “Chicos, honestamente, al pasar por este proceso, no creerán lo emocionada que me siento por el más mínimo crecimiento. Estoy luciendo un corte de pelo bastante justo en este momento y estoy muy feliz por eso. Se siente genial. No estoy diciendo que me mire al espejo y me reconozca o me sienta espectacular, pero estoy feliz por eso…”, dijo.

