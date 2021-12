Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebraron el cumpleaños 2 de su hija Kira con una increíble fiesta

En medio de la dulce espera de sus mellizos, Claudia Álvarez y Billy Rovzar han celebrado una fecha muy especial: el cumpleaños de su hija Kira, quien el próximo 26 de diciembre cumplirá dos añitos. Como era de esperarse, la pareja ha echado la casa por la ventana para festejar la vida de su pequeñita, por lo que se han encargado de cuidar hasta el mínimo detalle para hacer de esta ocasión la más especial para su primogénita, quien próximamente se convertirá en la hermana mayor de sus dos hermanitos por nacer.

Tal y como suelen hacerlo con todos los momentos importantes de su vida, Claudia y Billy han querido compartir con sus seguidores parte de la felicidad que sienten al ver a su pequeña Kira crecer, por lo que no han dudado en compartir algunos detalles de la increíble fiesta de unicornios que organizaron para su pequeña, quien ha disfrutado al máximo de esta celebración, la cual se ha dado entre globos de colores, tacos al pastor, flores, nubes y arcoíris, según se puede apreciar en las fotos que Claudia ha compartido en su perfil de Instagram, en donde también hemos podido ver qué la pequeña Kira usó un lindo vestido para esta ocasión con el que lució de lo más tierna.

Además, la pequeña y sus invitados pudieron disfrutar de un divertido espectáculo infantil, así como de una piñata en forma de unicornio y de un delicioso pastel al que Kira no dudó en darle una gran mordida antes de partirlo. Al pie de estas lindas imágenes, la actriz no dudó en escribir unas lindas palabras para su primogénita, en las que ha dejado en claro el gran amor que tiene por ella, así como la nostalgia que siente al ver crecer a su hija. “Dos años, Kira. Qué rápido se pasa el tiempo, mi bebé ya no es tan bebé, ya es una niña y se me pasó ¡en un abrir y cerrar de ojos! Han sido los dos años más llenos de amor, aprendizaje, retadores, con muchísimo trabajo personal de parte de Billy y mío ¡para sacar nuestra mejor versión! Eres una gran maestra Kira y lo que más le pido a la vida es ¡que seas una niña feliz!”, expresó de lo más conmovida.

¿Cómo marcha su embarazo?

Desde que diera la sorpresa de la dulce espera de sus mellizos, Claudia se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de Instagram, en donde en más de una ocasión ha llevado a cabo dinámicas con preguntas y respuestas, poniéndolos al tanto de todo lo que acontece en este instante, sobre todo tras recibir el tratamiento con el cual logró volver a quedar embarazada. “Me quedé en reposo absoluto cinco días. Desde que salí de la transferencia mantuve mis pies súper calientitos toda la semana con mega calcetines invernales. No deja que se te enfríen nada. Estaba súper relajada, me movía súper despacito esos días, meditaba, no hice ni medio esfuerzo y después del quinto día ya subía y bajaba escaleras despacio, así hasta la segunda semana que te avisan si estás o no embarazada”, recordó.

Además, la actriz mostró en días pasados una imagen en 3D de sus mellizos, misma que sirvió para contar cómo se encuentra en este momento, en el que por cierto ya ha elegido el nombre de sus bebés, aunque todavía no los ha revelado. “Gracias a Dios todo va perfecto con su desarrollo, ya pesan medio kilo cada uno, pero mi espalda los siente como si pesaran mucho más”, dijo.

