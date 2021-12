Aracely Arámbula celebra por todo lo alto el cumpleaños 13 de su hijo Daniel

Si por algo se ha caracterizado Aracely Arámbula a lo largo de su carrera, es por ser una férrea defensora de su vida privada y en especial de la de sus hijos, Miguel y Daniel. Algo que ha dejado en claro en más de una ocasión, pues hasta ahora son pocos los detalles que se conoce sobre la vida e identidad de los pequeños que tuvo con Luis Miguel. Sin embargo, cuando se trata de ocasiones muy especiales, la actriz suele compartir pequeños vistazos al interior de su vida familiar, tal y como lo hizo durante este fin de semana, cuando compartió con todos sus seguidores algunos aspectos de la celebración de cumpleaños de su hijo Daniel, quien el pasado 18 de diciembre llegó a los 13 años.

A través de su perfil de Instagram, la también cantante compartió una serie de imágenes e historias con las que felicitó a su 'príncipe', como suele llamar a su hijo de cariño, mostrando algunos aspectos de la celebración, siendo muy prudente a la hora de mostrar los instantes que compartió al lado de su hijo durante su día especial. En una de esas publicaciones, ha llamado la atención una fotografía en la que se puede ver a la actriz abrazada tiernamente de su hijo Daniel, cuando él era aún muy pequeñito. Sobre la imagen, Aracely escribió la frase "feliz cumpleaños", felicitando así a su pequeño.

En otra publicación que hizo en su feed, la actriz agradeció por todas las muestras de cariño recibidas a lo largo de este día tan especial, aprovechando la ocasión para mostrar el increíble pastel de cumpleaños que mando a hacer para su pequeño festejado, el cual estuvo inspirado en la saga de Star Wars. “Celebrando mucho. Gracias por sus mensajes de felicitación para mi príncipe. Abrazos”, escribió la intérprete al pie de la imagen que compartió en Instagram.

Dispuesta a defender a capa y espada la privacidad de sus hijos

Fue en octubre pasado, cuando Aracely Arámbula tuvo un desafortunado encuentro con la prensa durante una visita que realizó a Los Ángeles, California, en compañía de sus dos hijos. Y es que en aquella ocasión, el equipo de seguridad y los medios de comunicación se vieron enfrentados, luego de que la actriz subiera a su camioneta sin dar alguna declaración, por lo que algunos miembros de la prensa incluso llegaron a abrir la puerta de su automóvil, en el que también viajaban sus hijos. Como era de esperarse, esto causó la molestia de la actriz, quien no dudó en actuar de forma legal ante la invasión de su privacidad y la de sus hijos. “Fue algo muy desagradable y una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona, y hasta la fecha no ha dado una disculpa esa señora, María, que abrió la puerta, que todos sabemos y que ustedes enseñaron el video perfectamente cómo se ve y que asustaron a menores de edad…”, dijo por primera vez la protagonista de series como La Patrona, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. “Mi abogado Guillermo Pous, a él le pueden preguntar todo lo que quieran porque él está en ese proceso, por supuesto…”, dijo la actriz.

Algunas semanas después, la reportera indetificada por la misma Aracely y su equipo de seguridad emitió un comunicado en el que ofreció una disculpa pública a Arámbula, admitiendo así que fue ella quien se atrevió a invadir la privacidad de la artista. “Siento mucho que su pasada visita a la ciudad de Los Ángeles no haya sido la mejor debido a los desagradables percances que tuvo de los cuales yo me vi desafortunadamente involucrada directamente en uno de ellos, por lo cual le pido una disculpa a usted y su familia”, Desafortunadamente la situación se tornó caótica, un pandemónium, pero eso no justifica en ningún momento que se deba o debamos, como reporteros, traspasar las barreras del respeto personal, ni de los límites por obtener una nota periodística en la que además estaba involucrada su familia, fue por completo una decisión sin justificación”, agregó. “Reconozco que con estas lamentables situaciones debemos aprender a no cruzar límites innecesarios aun siendo personas públicas. Por lo anterior, le ofrezco una disculpa pública a usted y su familia”, finalizó.

