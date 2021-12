Juan Soler presume su primer encuentro con su nieta Alfonsina

Con toda la ilusión del mundo, Juan Soler anunciaba el nacimiento de su primera nieta en marzo de este año. Una noticia que sin duda inundó su corazón de felicidad, pues sin duda significaba todo un acontecimiento en su vida. Sin embargo, en medio de la pandemia por el coronavirus, el actor no había podido conocer a la pequeña Alfonsina, su nieta, pues la hija mayor del actor, Valentina, vive en Argentina, y debido a las restricciones que se han establecido en varios países debido a la crisis sanitaria, el también presentador no había podido viajar a su país natal para poder encontrarse por primera vez con su nieta. Sin embargo, luego de nueve meses de espera, el intérprete ha hecho realidad su sueño y por fin ha podido cargar entre sus brazos a la pequeña Alfonsina.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram, Juan compartió un tierno collage de fotografías en el que se le puede ver de lo más feliz cargando en brazos a su pequeña nieta y posando junto a ella con una enorme sonrisa y llenándola de los besos que no había podido darle durante todos estos meses, dejando en claro lo ansioso que estaba por poderla mirar frente a frente por primera vez. Al pie de las imágenes, el actor escribió un sencillo mensaje en el que describió la emoción que ha sentido al encontrarse con Alfonsina por primera vez. “¡Mi nieta Alfonsina! Muerto de Amor…”, compartió de lo más ilusionado.

Fue el pasado 26 de marzo cuando Valentina, la hija mayor del actor, dio a conocer la emocionante noticia del nacimiento de su primera hija, una noticia que sin duda emocionó a toda su familia y en especial al presentador del programa Sale el sol, quien a lo largo de estos nueve meses no ha dejado de dejar en claro lo emocionado que está con su nueva faceta de abuelo. “Eso llega como naturalmente, esos son los deseos de tus hijos, quizá tus hijos no quieren tener hijos nunca y nunca eres abuelo, pero tuve la bendición ahora de que Valentina me haga abuelo de una bebé preciosa que se llama Alfonsina…”, dijo sonriente durante una charla que sostuvo con el programa Hoy en junio de este año, orgulloso de la familia que hoy lo cobija.

VER GALERÍA

Las primeras fotos de Alfonsina

Fue a finales de marzo cuando Juan Soler compartió la buena nueva con todos sus seguidores, mostrando incluso las primeras postales en donde aparece la pequeñita a tan solo unos días de haber nacido. De hecho, en una de las fotos dadas a conocer en sus historias de Instagram, se aprecia el rostro del actor sonriente en una videollamada, momento que presumió con todos sus fanáticos, quienes han sido testigos de este tierno capítulo en la vida del intérprete. “Te amo por siempre”, agregó en otra de sus publicaciones, feliz de ser testigo de este instante tan entrañable.

Cabe destacar que, por aquellos días, Valentina también abrió su corazón sobre la experiencia de ser mamá, con un mensaje dado a conocer en la red, y con el cual hizo evidente, -además de la fecha exacta de nacimiento de su bebé-, la gran emoción de escribir esta nueva etapa de la mano de su pareja. “17/03 Alfonsina, mi pequeña Leoncita. No pudiste esperar y saliste cuatro semanas antes, te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa con mamá y papá. Fueron días difíciles, de poder verte solo dos horas al día, llegar a casa y que no estés ahí. Pero todo pasó, y no puedo explicar la felicidad y la paz que siento, no me entra en el cuerpo…”, señaló la feliz mamá. “Llegaste para terminar de perfeccionar mi mundo, lo pusiste totalmente de cabeza y estoy segura que no tengo más nada que pedirle a la vida. Sos el regalo más perfecto que pude recibir. Te amo desde el primer día que supe que existías y va a ser así hasta mi último día. Gracias por llegar a mi vida y hacerme la persona más feliz del planeta…”, dijo.

VER GALERÍA