Fernanda Castillo y Erik Hayser celebran de lo más ilusionados el primer cumpleaños de su hijo Liam

La alegría se ha apoderado de todos los rincones de la casa de Fernanda Castillo y Erik Hayser. Y es que este domingo 19 de diciembre la pareja celebra por primera vez el cumpleaños de su hijo Liam, quien sin duda se ha convertido en el protagonista de sus vidas. Luego de un año sumamente desafiante para los orgullosos papás, la pareja no ha dejado pasar esta fecha desapercibida, por lo que a través de sus redes sociales han hecho eco de esta ocasión tan especial, haciendo partícipes de la felicidad que embarga sus corazones a todos sus seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con los sentimientos a flor de piel, Fernanda ha compartido un lindo mensaje dedicado a su pequeño cumpleañero, en el que ha dejado en la que ha descrito su experiencia con la maternidad como algo extraordinario, dejando siempre en claro el amorque tiene por su bebé. “Hace un año nuestra vida cambió y empezó el viaje más extraordinario, retador, maravilloso, complejo, emocionante, contradictorio y mágico. Justo así. ¡Llegaste al mundo Liam! ¡y muy afortunada de que me escogieras para ser tu mamá! Te amo con toda mi alma”, escribió la guapa actriz al pie de una fotografía que ha compartido en su feed de Instagram donde se el puede ver en la cama del hospital, posando al lado de su amado Erik y su pequeño Liam, unos instantes después de haberle dado la bienvenida a su hijo.

La actriz también aprovechó la ocasión para dedicarle unas lindas palabras a su prometido, a quien le agradeció el poder vivir esta etapa de su vida a su lado y la oportunidad de poder experimentar la maternidad de su mano. “Gracias @erikhayser por este primer año de aprender, de transformarnos, de mirar a nuestro pequeñito y ¡agradecer el equipo que tenemos! Te amo”, finalizó la ilusionada mamá.

VER GALERÍA

Por su lado, Erik también compartió un lindo mensaje para su pequeño, en el que dejó en claro lo orgulloso de todo lo que ha experimentado al lado de Liam, su primer hijo. “Hoy, hace un año, llegaste al mundo para enseñarnos el amor más hermoso que existe. Gracias Liam por habernos escogido como mamá y papá. ¡Haces que este viaje de vida sea aún más emocionante!”, expresó el intérprete, quien no perdió la oportunidad de agradecer a Fernanda por ser su compañera en esta gran aventura. “Gracias @fernandacga por ser mi compañera de vida y la mejor mamá que Liam pudo escoger. ¡L@s amo con toda mi alma!”, escribió el actor, quien también compartió la misma fotografía que Fernanda había compartido previamente.

La ilusión de ser mamá

Para Fernanda, se trata de una etapa de total realización, en la cual ha podido reiterar lo mucho que llena su corazón de felicidad desempeñarse en esta faceta. Es por eso que la actriz ha dedicado los mensajes más emotivos a su bebé, tal y como ocurrió durante la pasada celebración del Día de las Madres, la primera vez que Fernanda lo celebró convertida en mamá. “Cuando la vida nos puso a prueba tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá”, compartió de lo más conmovida, haciendo alusión a la crisis de salud por la que atravesó meses atrás, y la cual por fortuna logró superar, dando muestra de la fortaleza con la que hoy asume cada uno de sus días.

VER GALERÍA