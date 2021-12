Juan Pablo Medina se deja ver por primera vez en sus redes sociales por una ocasión muy especial

Los últimos días han sido muy especiales para Juan Pablo Medina, quien después de haber enfrentado un episodio de salud que lo llevó a pasar unos días en el hospital en agosto pasado, y de estar enfocado completamente en su recuperación, se ha dejado ver en sus redes sociales de lo más sonriente, luego de ausentarse de este medio durante más de cuatro meses, limitándose a compartir solo publicaciones esporádicas relacionadas a su carrera. Sin embargo, este fin de semana, el actor se ha dejado ver por primera vez en varios meses en sus perfiles personales para celebrar una ocasión muy especial, el cumpleaños de su guapa novia, la actriz Paulina Dávila. Cabe destacar, que apenas la semana pasada, el actor también apareció en una fotografía que su pareja compartió en sus redes, por lo que sin duda han sido días muy especiales para los fans del intérprete famoso por su participación en series como La casa de las flores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Juan Pablo compartió una linda imagen en la que se le pude ver de lo más sonriente, sosteniendo un pastel de cumpleaños en sus manos, mientras observa enamorado a su amada Paulina, quien espera para poder soplarle a las velitas. Junto a la imagen, que rápidamente ha logrado juntar miles de reacciones de parte de sus fans, el guapo actor escribió unas lindas palabras de felicitación para su novia, dejando en claro el gran amor que tiene por ella. “Muchas felicidades, chulita. ¡Qué rico poder pasar juntos este cumpleaños! Te amo”, compartió el intérprete.

Como era de esperarse, Paulina no ha tardado en reaccionar al tierno gesto de su novio, y debajo de la publicación ha respondido con unas lindas palabras de agradecimiento llenas de amor. “¡Gracias por existir! Te amo, Juam”, compartió la actriz de lo más emocionada, dejando en claro la complicidad que existe entre ellos y lo importante que es para ella poder compartir su vida a su lado.

VER GALERÍA

Si bien, Juan Pablo Medina se había mantenido activo en sus redes sociales desde su crisis de salud, esta es la primera vez que se deja ver en sus perfiles personales. Y es que a pesar de que a lo largo de este tiempo el actor había aparecido en fotografías compartidas por su novia, o era mencionado en algunas publicaciones de sus amigos cercanos, el actor de la popular serie Soy tu fan no había compartido nada de índole personales en sus redes, por lo que la publicación de este fin de semana sin duda ha emocionado a todos sus fans, quienes no han dejado de mandarle sus buenos deseos a la festejada, así como sus mensajes de apoyo para el actor.

El proyecto que podría llevarlo de regreso a la actuación

Si bien nada es oficial, hace unos meses, Óscar Uriel, con quien Juan Pablo Medina, trabajó en El club de los idealistas, reveló el que podría ser el proyecto con el que regresaría a la actuación, pero no en el cine, esta vez, quiere dirigirlo en teatro: “Tuve la oportunidad de ver ese montaje en Londres hace muchos años, compramos los derechos hace un buen tiempo y le hicimos la invitación de hacer Ghost Stories, Historias de Fantasmas, se llama y desde un principio tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo, pensamos en Chespi, Juan Pablo, para el protagónico. Se trata de una obra de ensamble y Chespi todo el tiempo nos aguantó nos dijo: ‘No, no, esto es una prioridad’ y es un actor que está siempre muy ocupado, está haciendo series y le hacen muchos ofrecimientos, pero él me dijo: ‘La obra de teatro es algo muy importante para mí’”, comentó el experto en cine.

VER GALERÍA