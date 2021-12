A punto de celebrar su primera Navidad juntos, Daniel Arenas y Daniella Álvarez se escapan a NY

Las fiestas están a la vuelta de la esquina, las celebraciones se comienzan a vivir y los preparativos para la gran noche deben estar ya casi listos, sobre todo para quienes celebran una ocasión especial. Este es el caso de Daniel Arenas y Daniella Álvarez, quienes se preparan para pasar su primer Navidad como pareja. Con una fiel muy grande, ésta es una ocasión especial para los enamorados. Es por esto que, han decidido hacer maletas y partir con rumbo a la Gran Manzana, desde donde han posado para postales entrañables que han compartido con sus seguidores. Aunque es bien sabido que el actor no es asiduo a las redes sociales y desde los inicios de su carrera ha preferido llevar su vida personal con total discreción, parece que su relación con la reina de belleza le ha permitido explorar una nueva faceta en la comparte su felicidad con sus seguidores.

“En cualquier lugar del mundo, pero juntos. ¡Gracias a Dios por permitirnos tener salud y la posibilidad de regalarnos este viaje nuestra primera Navidad! Que papa Dios y la Virgen permitan que sea la primera de muchas”, escribieron Daniel y Daniella en sus respectivas cuentas con una serie de fotografías en las que se les ve disfrutando de Nueva York a pesar de las bajas temperaturas. Completamente enamoradas, las poses en sus imágenes dejan ver que se encuentran pasado por un gran momento. Además de las postales que se ven en sus perfiles, ambos compartieron historias en las que documentaron su viaje. En ellas se puede ver que entre sus paradas por la Gran Manzana estuvo la visita obligatoria a Broadway, en donde vieron Come From Away. “Broadway time con mi niña hermosa”, escribía el protagonista de telenovelas. Mientras que la rubia no se quedó atrás poniendo en una de sus historias: “Mi bebé hermoso”, refiriéndose a su novio.

Este no es el primer viaje que realizan. En las últimas semanas se les vio también desde Los Cabos. “Qué fortuna es compartir cada día contigo, ¡desde el amanecer hasta el anochecer! Te amo”, escribía Daniella junto a algunas postales de su viaje. Junto a otro carrete de este viaje, compartió: “Nuestro México lindo y querido, qué belleza de lugar, conocer el Arco y disfrutar de los leones marinos. Pero aún más lindo que sus bellezas naturales, está el cariño y la hospitalidad de su gente. Qué delicia conocerlo junto a ti”, en referencia a su novio.

Cómo comenzó este romance

A pesar de que Daniel ha sido sumamente discreto cuando cuestiones del corazón se trata, cuando comenzaron a sonar los rumores de un posible con Daniella, todo apuntaba a que era cierto. La historia detrás de su relación, la compartió Daniella en el programa Sin Rodeo de Jomari Joyso, donde el conductor contó: “La historia es que, hace años tu mamá se montó en una avión y estaba Daniel Arenas en el avión y tu mamá muy linda le enseñó una foto (de la modelo): ‘Daniel perdóname, esta es mi niña, acaba de ganar el Miss Colombia, es muy guapa, es divina, tiene novio, pero eso no importa…'”. Ante esto, la reina de belleza continuó: “Sí, me escribió, todos los años me escribió, el más divino…Eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio”.

Hasta que llegó el momento: “Entonces la vida no nos coincidía, no coincidimos nunca, y luego fui yo la que lo llamé a él”, el motivo era pedirle ayuda para su nuevo trabajo como juez de Nuestra Belleza Latina: “Lo llamé y fue que acordamos el almuerzo, y finalmente sí podía ir al almuerzo porque yo ya no tenía novio, él tampoco tenía novia, y pudimos sentarnos a comer…”. Y lo demás, es historia.

