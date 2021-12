La madre del supuesto bebé de Tristan Thompson rompió el silencio

Cuando parecía que las aguas se habían calmado y la polémica que había rodeado la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson había quedado atrás, un nuevo bombazo llegó a sacudirlo todo. El caótico romance que se ha visto enmarcado por más de un rumor de infidelidad en torno del basquetbolista, parecía haber encontrado la estabilidad a lo largo de la cuarentena, pero todo eso ha quedado en el pasado. Una mujer dio a conocer a principios de diciembre que había dado a luz al tercer hijo de Thompson. A partir de ahí se ha hecho pública la batalla por paternidad que ha interpuesto, y la respuesta que el atleta ha dado a su demanda. Además de confirmar que desde hace tres meses había dejado claro que de ser el padre, piensa contribuir económicamente, más no busca ni la custodia ni derecho de visitas con el niño. Ante esta situación, Maralee Nichols ha roto el silencio a través de un comunicado.

Después de que Tristan sufriera un revés legal al rechazarle la petición de llevar a cabo el caso de Texas, donde supuestamente la mujer vivía hasta hace muy poco, Maralee dijo a E!News: “A lo largo de las últimas semanas, muchas historias falsas e inexactas han estado circulando alrededor de mí. En ningún punto he dado a conocer -ni he dirigido a nadie más a dar a conocer- ninguna información sobre Tristan Thompson o alguna querella que lo involucre. Nunca he hablado con ningún medio de comunicación, ni he filtrado ninguna información a nadie en ningún momento. Estoy dando esta declaración porque siento que debo defender mi reputación”.

“He visto historias falsas, fotos poco favorecedoras de mí, gente usando fotos que ni siquiera soy yo, estableciendo una ocupación incorrecta y edad. Ha habido múltiples publicaciones falsas de Instagram asegurando ser yo, haciendo falsas declaraciones y adjuntando fotos de archivo de ultrasonidos y de un niño (ninguno de los dos míos”, continúa.

“Estos son los hechos: he vivido en California desde el 2019. No soy entrenadora personal, no he trabajado como entrenadora personal por cuatro años, hago modelaje fitness. Nunca fui entrenadora personal de Tristan”, comenzó a establecer, “Me dijo que estaba soltero y co-criando. Nunca me habría involucrado con Tristan si hubiera pensado que estaba en una relación”.

“Vi a Tristan en marzo del 2021 alrededor de su cumpleaños. Me dijo que había querido verme. Acepté encontrarme con él en Houston en una fiesta privada el 12 de marzo. Nunca manejé un Maserati para encontrarme con Tristan, como él asegura. Él nunca ha estado siquiera en mi automóvil. Usé un Uber o mis amigos me llevaban ese fin de semana, Houson era una de las muchas noches que pasamos juntos. Pronto, después del fin de semana de su cumpleaños en Houston, Tristan me invitó a visitarlo en Boston”, continúa.

Sobre su demanda

Sobre si batalla legal, explica: “Tristan ingresó su acción de paternidad en Texas después de que yo había ingresado mi acción de paternidad en Los Ángeles. No ingresé ninguna petición de manutención antes de que nuestro hijo naciera. El caso que Tristan puso en contra mía fue desestimado el 15 de diciembre del 2021”.

Del nacimiento de su hijo, escribió: “Me indujeron el 29 de noviembre del 2021, porque tuve una anormalidad en la placenta…No hay otra razón médica por la que haya necesitado ser inducida. Di a luz el 1 de diciembre del 2021. En vez de enfocarme en cualquier negatividad, estoy eligiendo abrazar el ser mamá y hacer lo mejor que pueda por mi hijo. No quiero ninguna otra atención mediática, ni quiero una relación romántica con Tristan. Mi meta es criar a nuestro hijo en un ambiente seguro, saludable, amoroso y privado”.

