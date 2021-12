Entre lágrimas y abrazos, el emotivo regreso del Potrillo y Álex Fernández al escenario

La familia Fernández vivió uno de los momentos más complicados al despedirse de su patriarca. Don Vicente Fernández falleció el domingo pasado después de una larga convalecencia tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos. En medio de todos los honores, tal como se merecía, su familia y público lo despidieron en la arena que se encuentra en su propiedad, antes de darle el último adiós en la que fuera su casa las últimas décadas. Y a pesar de que en aquellos días, Alejandro Fernández y su hijo Álex cancelaron algunas de las presentaciones que tenían pactadas en su gira de conciertos, este viernes han regresado al escenario y la presentación no podría haber sido más emotiva.

Recordando a Don Vicente a través de las imágenes en una de las pantallas que se encuentran detrás del escenario, el momento más conmovedor de la noche llegó cuando tuvieron que interpretar juntos El Tiempo No Perdona. Si bien, a lo largo de sus presentaciones, el momento de cantar esta canción siempre fue emotivo para padre e hijo, esta noche cobró un nuevo significado y mientras escuchaba a su primogénito, Alejando no pudo contener las lágrimas. Álex sin dudarlo, abrazo a su padre para consolarlo, en un instante por demás especial y que ha corrido a través de las redes sociales gracias a los videos que los presentes pudieron documentar.

Fue en el Auditorio Telmex de Guadalajara -su tierra- que padre e hijo retomaron sus conciertos. Para comenzar la presentación, Alejandro pidió un aplauso hasta el cielo para Don Vicente Fernández, a quien le dedicaron este primer show tras su fallecimiento. Las cosas comenzaron con un tono alegre, Alejandro apuntando a que su padre seguramente se encontraba viéndoles desde el cielo “para cantarle a los angelitos”. Pero los momentos duros no faltaron y la canción que Alex dedica a su padre, pidiéndole parar el tiempo, fue en definitiva el más sentido en el escenario.

Al parecer, desde el público, se encontraba el resto de la familia, pues fue América Fernández quien compartió una de las imágenes más conmovedoras de su padre y su hermano mayor. Alexia Hernández, esposa de Álex, también publicó en su cuenta de Instagram algunos de los momentos del concierto, incluido el momento en el que el padre de su bebé le cantó románticamente.

Las despedidas a un ídolo

En medio de su enorme dolor, Alejandro y Álex tomaron sus respectivas redes sociales para compartir emotivos mensajes en honor a la memoria del Charro de Huentitán. “Las luces nunca brillaron más en el cielo. Sin duda alguna, no pude haber pedido un mejor padre, amigo y maestro. Gracias por mostrarme el camino. Y aunque te extrañemos a diario, tu espíritu y voz vivirán por siempre en tu familia, en tu pueblo y en tu gente. Te amo pa. Pd. Enséñales cómo armar un buen palenque allá arriba pa festejar tu llegada. Buen viaje, mi querido viejo”, escribió el Potrillo junto a imágenes en las que se le ve feliz abrazado de su padre.

Por su parte, Álex decidió retomar la imagen de un momento muy especial, cuando les compartió a sus abuelos la noticia de la espera de su primera hija. “Esta es la última foto que tengo contigo tata… estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… no tengo suficientes palabras para describir lo que siento…. Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí… te amo como no te imaginas… siempre te voy a extrañar… ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP”.

