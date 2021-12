El emotivo momento entre Mara Patricia Castañeda y Doña Cuquita en el funeral de don Vicente Fernández

La presencia de Mara Patricia Castañeda en el funeral de don Vicente Fernández, no solo le permitió ser la única periodista en tener de primera mano los detalles de la emotiva despedida del cantante, sino también vivir un inolvidable reencuentro con los integrantes de la famosa familia, a quienes conoce muy bien tras haber sido esposa de Vicente Fernández Jr., de quien se separó en 2015. Pero más allá de ese acontecimiento el lazo afectivo sigue intacto, tal cual se pudo apreciar durante el velorio del Charro de Huentitán, cuando doña Cuquita Abarca, matriarca de la dinastía, invitó a la comunicadora a que se sentara a su lado, una petición a la que ella accedió con gusto desde el primer instante.

Fue tanta la atención que acaparó la asistencia de Mara Patricia a la Areva VFG, que las cámaras no perdieron de vista el rastro de la también presentadora, que de manera inevitable coincidió con su ex, quien se acercó a ella para saludarla y darle un abrazo. Pero uno de los instantes más comentados de ese día fue el del encuentro con su exsuegra, doña Cuquita, con la que sostuvo una conversación que hizo evidente la enorme confianza y cercanía que aún prevalece entre las dos. En las imágenes, que fueron captadas por el programa televisivo Ventaneando, se les ve conviviendo con Vicente Fernández Jr., que además estuvo acompañado de su pareja durante la ceremonia.

Pero uno de los detalles más entrañables fue el gesto que Mara Patricia tuvo con doña Cuquita, a la que le prestó uno de sus labiales para que pudiera maquillarse. Posteriormente, sacó de su bolso un pequeño espejo en el que la viuda de don Chente se miró sonriente en un par de ocasiones. Por si fuera poco, la periodista también se quitó los aretes para que la matriarca pudiera usarlos, a lo que ella accedió con gusto inmediatamente. De esta manera, brindó su apoyo y compañía a la familia Fernández, que le abrió las puertas del rancho para que no solo pudiera hacer la que sin duda será una de las coberturas más importantes en su vida, pues más allá de su papel al informar, Mara se dejó ver muy conmovida en diversos instantes del funeral.

¿Qué dijo Mara de su reencuentro con Cuquita?

De vuelta en la Ciudad de México, Mara compartió con los medios de comunicación cómo fue para ella regresar al rancho Los Tres Potrillos, experiencia de la que ha rescatado anécdotas que la han conmovido desde lo más profundo, como la manera en que Cuquita permaneció siempre cercana al féretro de don Chente. “Cuquita estoica en todo momento, desde que llegó al féretro no se separó de ahí. Así estuvo sentada toda la noche, las personas de seguridad muy preocupados por ella porque no se paró a nada… No sé qué tanto le habrá pasado por la mente a Cuquita, casi 58 años de pareja…”, dijo Mara.

La periodista también habló del estado de ánimo de la matriarca: “Está muy triste, pero no se separó de su esposo ni ahí… Fue la misa, agradeció a los medios, a las personas que rezaron por Vicente y se acabó…”, dijo, para luego confesar lo mucho que a ella le conmovió ser testigo de este momento tan especial. “Veía a la pantalla, veía a Cuquita y me dolía el alma porque ha sido una mujer muy fuerte, una mujer que honró a don Vicente y estuvo con él… don Vicente me decía: ‘Se me va Cuca y me voy atrás de ella’… eso habla del amor que sí existe a pesar de los años…”, agregó.

