A un año del trasplante que lo cambió todo, Toño Mauri celebra la vida cantando

El año pasado la vida le puso enfrente una prueba muy grande a Toño Mauri y su familia, y es que, tras enfermarse de Covid, el actor presentó graves secuelas. La situación no fue nada fácil, pero el intérprete nunca se dio por vencido, además siempre contó con el apoyo de su familia, empezando por su esposa, Carla Alemán, quien ha sido una de sus mayores fortalezas. Finalmente, el galán de telenovelas fue sometido a un doble trasplante de pulmón que le dio una nueva oportunidad. Hoy ha pasado poco más de un año desde aquel procedimiento, y él no podría estar más agradecido. "¡Cumplo un año de recibir mi transplante de pulmones! Un año de recibir este regalo de vida que gracias a Dios y al Ángel que me donó sus pulmones, a los doctores, a Carla, mi esposa, que peleó conmigo hasta hoy, a mis hijos y a mi familia, estoy viviendo las bendiciones de cada día,cada hora, cada minuto y cada segundo, ¡GRACIAS!", escribió el también productor hace un par de días al compartir una foto junto a los suyos. Dada la ocasión tan importante, Toño quiso celebrar con una reunión entre familia y amigos cercanos, en la que se dejó ver de lo más legre y animado. Junto a su esposa y su hijo Antonio, el actor entonó el tema Siempre, siempre, del grupo ochentero Fresas con crema, del que formó parte en su momento, ¿quieres verlos? Haz click en el video.

