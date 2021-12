Maky revela sus planes para las fiestas: ella y Juan Soler estarán en Argentina, pero no como piensas

Luego de compartir su vida durante 17 años, Maky y Juan Soler decidieron tomar caminos separados, una decisión que, naturalmente no fue fácil, pero que fue tomada por los dos de manera conjunta y en el mejor de los términos. Los actores han sido claros al señalar que más allá de su pasado como pareja, siguen manteniendo una relación cordial, además están conscientes de que siempre estarán unidos por el gran amor hacia las hijas que tienen en común. A punto de despedir el año, guapa actriz ha compartido sus planes para estas fiestas decembrinas, revelando que tanto ella como el galán de telenovelas tienen previsto viajar a Argentina para celebrar con su familia, ¿estarán juntos?

Maky, quien ha cautivado al público con sus participaciones en programas como Cuéntamelo ya, se encontró recientemente con la prensa, que le preguntó cómo se encuentra en esta etapa de su vida. “Muy contenta, la verdad, muy bien, con salud que es lo más importante, mis hijas muy bien, mi familia en Argentina muy bien”, expresó. A su vez, la actriz reveló sus planes de viajas a su país natal luego de un largo tiempo de no hacerlo. “Me voy ahorita, después de dos años de no poder ir… Así que muy feliz”, comentó.

La también conductora ahondó en sus planes para las fiestas de fin de año y explicó cuál es la dinámica que acordó con Juan Soler para estar con Azul y Mía, sus hijas, en estas fechas tan especiales. “Voy a pasar año nuevo con mi mami, y Año Nuevo con mi papá en Punta del Este, y mis hijas”, contó Maky. “Este año coincidió que él se las va a lleva a Tucumán, que es su ciudad natal, para pasarla con su familia en Navidad, y en Año Nuevo se vienen conmigo (sus hijas) a José Ignacio que es un pueblecito que queda en Uruguay donde siempre la paso con mi papá y la esposa de mi papá”, detalló.

Su sinceridad ante la ruptura que vivió

Algo que siempre ha caracterizado a Maky es la transparencia con la que se conduce al abordar distintos temas, sobre todo cuando interactúa con sus fieles seguidores en redes sociales. Este jueves, la guapa intérprete de origen argentino abrió una sesión de preguntas y respuestas en su Instagram, y hubo quien le pidió que hablara de su experiencia en la separación y el divorcio. “Yo creo que para cualquier situación difícil, un divorcio, una pérdida, un rompimiento, un fracaso personal, siempre lo bueno es enfocarse en uno mismo…”, reflexionó la conductora sin dar más detalles de lo que vivió junto a Juan, de quien siempre se refiere con mucho respeto.Maky aconsejó a su follower, quien confesó estar viviendo un divorcio enforcarse en sí mismo y en lo positivo. “Tratar de ser mejor persona, no engancharte en cosas feas, tristes, y aprovechar ese tiempo a tu favor, para descubrirte como persona en esta nueva etapa”, agregó.

El pasado mes de agosto, Maky se sinceró en el programa Netas Divinas sobre su separación de Juan, y reconoció que el actor siempre le ha brindado apoyo. “A mí me fue muy bien, Juan es muy generoso conmigo y yo tengo una vida espectacular”, contó entonces. “Él perdió, él salió perdiendo. Siempre hay uno que sale perdiendo, yo no perdí nada, tengo mi vida como si siguiera con él y se lo agradezco y por eso lo digo, porque se merece que yo lo diga”, continuó la actriz. “Él se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia, a un departamento más chiquito a vivir otra vida, que tal vez no es la que él trabajó toda su vida para tener, porque es un hombre de trabajo… entonces digo: ‘Qué mal negocio’ (el divorcio), y a mí me genera una culpa terrible”, admitió.

