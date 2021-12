Danilo Carrera cuenta cómo está en el amor y confiesa: 'Nos quitan muchísima energía los chismes'

A principios del mes pasado, Danilo Carrera confirmó su separación de Michelle Renaud, con quien antes ya había decidido darse una segunda oportunidad. Al parecer las cosas no resultaron como ambos hubieran esperado, por lo que decidieron nuevamente tomar caminos separados. Los actores asumieron esta decisión con total madurez, destacando que el cariño y respeto mutuo entre ellos permanecería intacto. De hecho, días después de que se hiciera pública su ruptura, los dos se dejaron ver juntos disfrutando de una fiesta rodeados de amigos y colegas. A punto de cerrar el año, el galán de origen ecuatoriano ha contado cómo se encuentra en temas del corazón y ha manifestado su opinión ante las críticas que lo han alcanzado en el plano personal.

En un inicio Danilo fue muy abierto sobre su relación amorosa con Michelle, tanto en redes sociales como frente a la prensa. No obstante, debido a las especulaciones y comentarios negativos que recibieron entonces, ambos decidieron ser más reservados al respecto. Ahora que ya no son pareja, el actor sigue firme en esta postura, tal como lo dejó ver en una reciente entrevista. Al ser cuestionado sobre su estatus sentimental, el galán de telenovelas prefirió no entrar en detalles. “Estoy contento, tranquilo, feliz, pero creo que mi vida privada tiene que serlo”, dijo a TVyNovelas. “Nos quitan muchísima energía los chismes, como seres humanos no estamos diseñados para ser famosos, y yo soy un chico normal con un trabajo especial”, agregó.

Danilo reafirmó su intención de no buscar una nueva relación amorosa en estos momentos, sino más bien, centrarse en sí mismo. “Por ahora lo que quiero es estar tranquilo, disfrutarme a mí, conocerme”, comentó. “Darme la oportunidad de tener una relación conmigo se me hace importantísimo”, destacó. El actor sigue firme en esta postura, de hecho, el mes pasado lo dijo explícitamente. “No estoy abierto (al amor). Entonces, no estoy buscando, no me interesa chicas, no me llamen”, dijo a People en Español.

El intérprete ecuatoriano está centrado ahora en sus nuevos proyectos, en especial en su faceta de escritor. Hace poco lanzó Cuando nadie me ve, su primer libro, en el que algunos de sus seguidores han encontrado semejanzas entre los personajes de la historia y él en su romance con Michelle. Cuestionado sobre si la protagonista de su novela está inspirada en la actriz, el actor explicó qué tanto hay de su ex en la trama. “Hay muchísimo de Michelle en todo el libro, es la persona que más me ha motivado para escribir, me decía: ‘Hoy no has escrito, estamos de vacaciones, pero tú escribes…’”, contó. “Entonces, hay momentos en los que ella me inspiraba, pero Michelle no es el personaje, y nadie en especial lo es”, agregó. No obstante, Danilo aseguró que la estrella de Hijas de la Luna está muy presente en su día a día y no necesariamente de manera física. “Creo que hay mucho de ella en todo lo que hago. En las escenas, cuando actúo, por ejemplo, también hay cosas de ella, pero (en el libro) son personajes ficticios que, aunque tienen mucho de lo que he vivido, existieron en mi cabeza antes de existir en papel”, explicó.

¿Es posible una nueva reconciliación?

Tras anunciar su ruptura, Danilo y Michelle han dejado ver que mantienen el contacto como amigos y colegas. De hecho, la expareja se dejó ver muy feliz en un evento con varios famosos, incluso los dos posaron muy sonrientes junto a Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Televisa. Dada esta cercanía, algunos seguidores de los intérpretes se han aventurado a pensar en la posibilidad de una nueva reconciliación. Cuestionado al respecto, Danilo expresó: “Una reconciliación pues no sé. No te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero pues no”, dijo el mes pasado ante las cámaras de Hoy. Del mismo modo, ante la curiosidad de la prensa, Michelle se refirió al tema. “No lo sé. La vida es una telenovela”, dijo en entrevista con TVyNovelas, dejando ver que no se cierra por completo a ningún panorama que la vida pueda presentarle en el futuro.

