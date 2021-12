Es muy chiquita, pero Emily, la hija de Adrián Uribe, ya muestra sus dotes de actriz

Hace poco más de un año, Adrián Uribe volvió a incursionar en la paternidad con el nacimiento de su pequeña Emily, hija de su relación con Thuany Martins. El actor, quien meses atrás celebró su boda civil con la modelo brasileña, no podría estar más feliz de ser papá de una nena, de hecho, ha admitido que no descarta escribirle nuevamente a la cigüeña. "Sí me encantaría, lo hemos platicado mi mujer y yo, que a lo mejor una más y ya, pero vamos a ver qué pasa", expresó el también comediante ante las cámara del programa Hoy hace unos meses. "De repente se me antoja, y de repente cuando me levanto a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana (por mi bebé), como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría", ágregó con su distintivo sentido del humor. Pero lo que es un hecho es que el intéprete disfruta al máximo cada instante esta etapa, y sus seguidores bien pueden dar cuenta de ello, pues a menudo comparte adorables momentos junto a su bebita. Adrián acaba de publicar en su Instagram un tierno y divertido video en el que muestra las dotes histriónicas de Emily: "¡Creo que va que vuela para actriz!", escribió; haz click abajo para ver este simpático momento.

