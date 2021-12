Iñaki ya hizo su carta a los Reyes Magos y conmovió a Rafa Sarmiento

Para Rafa Sarmiento y Jimena Pérez, La Choco, la paternidad ha sido una experiencia llena de retos y aprendizajes. Hace ya un tiempo, la pareja se mudó a España con el fin de que su hijo Iñaki, quien vive con Trastorno Específico del Lenguaje, tuviera la mejor atención y tratamiento. Esta aventura familiar al otro lado del Atlántico ha valido completamente la pena, pues el pequeño ha mostrado grandes avances en su desarrollo, lo cual ha sido muy satisfactorio para los conductores. Así como este famoso papá ha alzado la voz a través de sus redes sociales para defender a su pequeño en situaciones desafortunadas, también ha tomado sus cuentas para presumir los logros de su hijo, a quien se ha referido como su “gran maestro”. Emocionado y también muy conmovido, Rafa ha compartido la carta que Iñaki escribió para los Reyes Magos y ha revelado cuáles han sido sus peticiones.

Como todo papá orgulloso, Rafa quiso compartir los logros de su pequeño, así que publicó en su cuenta de Instagram un par de fotos de la cartita que Iñaki escribió a los Reyes Magos. “Así se ve el autismo y no como algo negativo”, escribió el periodista agregando muchos emojis de corazón y caritas llorando de felicidad. En la primera parte de la misiva del pequeño de seis años se alcanza a leer: “Queridos Reyes Magos: Soy Iñaki Sarmiento Pérez, de Madrid”. Tras su puntual presentación, continuó con sus peticiones, las cuales enumeró. “Mucha fruta… Libros, salud, felicidad”. Finalmente se despidió con un cariñoso beso y firmó la carta con su nombre.

La Choco también quiso compartir con sus seguidores este tierno escrito de su hijo, y publicó las mismas fotos en su cuenta de Instagram Mi vida entre hombres. En su descripción, la colaboradora de Ventaneando le hizo un merecido reconocimiento al especialista que trabaja con Iñaki, y además hizo una aclaración sobre la presentación de su hijo al inicio de la carta. “Aquí la carta de Iñaki a los Reyes. Ayudado por Fran, su terapeuta, que se disculpó por poner de Madrid y no de México”, escribió.

Las reacciones a estas publicaciones no se hicieron esperar, pues los seguidores de Rafa y Jimena se reconocieron muy conmovidos por el logro de Iñaki y también por su dulzura. Entre los comentarios destacó el de Atala Sarmiento, tía del pequeño. “Mi gran sabio… Hace sentir un amor para el que nunca alcanzan las palabras”, escribió la conductora, quien siempre ha sido la tía más cariñosa tanto para Iñaki como para su hermanito mayor Iker. “¡Ay! ‘Mucha fruta’ Lo amo”, agregó en el post de su cuñada. Otros famosos como Cecilia Suárez también comentaron la publicación: “Qué precioso niño”, expresó la actriz.

Periodista y padre dedicado

En marzo pasado, Rafa escribió uno de los más significativos que ha hecho en su carrera, el cual no tenía que ver con el mundo del séptimo arte, sino con su papel como padre de Iñaki. El periodista le dedicó una columna a su hijo menor, y en ella se sinceró como nunca sobre su experiencia. “Iñaki dejó de mirarnos, de responder a su nombre, de seguir instrucciones, de obedecer a alguna orden. Entró entonces en una espiral de introspección de la cuál era difícil sacarlo o lograr su atención (…) Veía al niño cada vez más perdido en sí mismo y en desconexión absoluta del entorno. Me dolía, me provocaba ansiedad, enojo y un sinnúmero de dudas, culpas, preguntas y tormentos”, escribió en una parte de esta columna que tituló Iñaki, el gran maestro, la cual fue publicada en el sitio Yo también. Discapacidad con todas sus letras. “Nunca hay que bajar las manos porque el niño jamás lo va a hacer… Me lleno de lágrimas al escribir estas letras cuyos recuerdos causan mucho dolor, pero al mismo tiempo no dejo de agradecer todo lo que me ha sucedido y he aprendido en el inter. Primer paso para ayudar a tus hijos: Ayúdate a ti mismo. Si lo necesitas, busca esa ayuda”, agregó entonces en su texto.

