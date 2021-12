El majestuoso vestuario de The Great y los secretos detrás de él

El nombre de Sophie von Anhalt-Zerbst, una sencilla princesa prusiana puede que no te suene conocido, pero el nombre que recibió a lo largo de la historia te hará cambiar de opinión. Catalina, la grande, es uno de los personajes más reconocidos en el imaginario colectivo, por lo que se le ha visto interpretada un sinfín de ocasiones, pero ninguna como la versión de Elle Fanning en The Great. La serie captura aquellos primeros momentos cuando teniendo apenas 15 años, Catalina llegó a Rusia para casarse con el heredero al trono, interpretado por Nicholas Hoult, todo esto desde una mirada satírica y cómica desde la ficción en la que se exageran algunos de los puntos más fuertes de la personalidad de sus protagonistas. Pero si algo no se ha exagerado es la majestuosidad de cada uno de los vestuarios que se pueden ver en la serie. Quien sabe de moda real sabe que la corte rusa fue siempre la más espectacular cuando de esos temas se trata, y nunca escatimaron en gastos para hacer relucir a la familia imperial, por lo que la producción que en México se puede disfrutar a través de Starzplay, ha tenido que subir las apuestas y reflejar aquellas creaciones que no dejaban a nadie indiferente. Con el estreno de la segunda temporada el próximo 19 de diciembre, nos hemos dado a la tarea de estudiar el vestuario de esta producción que ha sido ampliamente reconocido en los últimos años.

Si pensábamos que en la primera temporada lo habíamos visto todo con una hermosa Catalina llevando todo tipo de dulces vestidos, reflejando su juventud e inocencia, la segunda temporada, cuando por fin toma el trono por su cuenta, se puede esperar que se dé el despliegue de ostentosidad digno de su posición. Al vestuario de Elle, en esta temporada se sumará el de Gillian Anderson, que interpretará a la madre de Catalina.

Quién es la mujer detrás del vestuario de The Great

La mente maestra detrás de estos maravillosos diseños es Emma Fryer, quien no es extraña a los corsettes y trajes de época, al haber trabajado en Shakespeare in Love. Al conocer la importancia de la moda en una posición como la de los protagonistas en aquella época, era imprescindible hacerle justicia a Catalina, quien usaba el vestuario para reforzar su imagen como emperatriz -lo que le permitía difundir sus ideas de progreso y cultura-. Conforme se van dando los cambios en la historia, lo mismo sucede con la paleta de colores, que pasa de los tonos pasteles -tan diferentes a los del resto de la corte- en los años de más inocencia de Catalina a los tonos usualmente relacionados con la realeza rusa en esos años, el oro, el rojo, el negro y el infaltable berenjena. SPOILER ALERT: Aunque es imposible no notar el cambio que se da cuando llega Leo a su vida, el amante que su marido le ofrece, una etapa en la que también se ve un significativo cambio en su vestuario, teniendo los amarillos y verdes como base, colores que comparte con este hombre.

Por supuesto, al tratarse de una sátira en la que algunos aspectos son basados en hechos reales, pero la gran mayoría se logra satirizar por el bien del resultado final, las licencias creativas no están de más. Es por eso que no te debe extrañar el ver inspiración de Dior, Dries van Noten y Alexaner McQueen en algunos diseños o que el personaje de Nicholas tenga algunos detalles originarios de Italia o Francia.

Si quieres hacer un repaso por estos impresionantes trajes, todavía estás a tiempo de repasar la primera temporada antes del gran estreno de la segunda entrega de la serie el próximo 19 de diciembre por Starzplay.

