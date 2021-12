Tristan Thompson ha admitido haber tenido una relación casual con la madre de su tercer hijo

Parece que las cosas apenas comienzan en el caso de paternidad de Tristan Thompson, quien hasta apenas hace un par de semanas se pensaba seguía siendo pareja de Khloé Kardashian -de hecho, hasta el momento nadie ha hablado de una separación confirmada-. El basquetbolista que ha enfrentado distintos rumores de infidelidad a lo largo de su relación con la estrella de reality shows, se volvió a poner en el ojo del huracán cuando a inicios de este mes se dio a conocer que una mujer denunciaba que era el padre de su hijo recién nacido. Como suele suceder en estos casos, las especulaciones no se hicieron esperar y ella misma tomó las redes sociales para exponer al padre de la única hija de Khloé. Aunque en los últimos meses parecía que las aguas estaban calmas y Tristan por fin había logrado reconquistar a Khloé después de varios escándalos con distintas mujeres, incluyendo cuando ella estaba dando a luz y uno más con la mejor amiga de Kylie Jenner, esto vino a representar un cisma. El problema iba más allá de la relación con la menor de las Kardashian, pues la madre del niño estaba buscando tomar acciones legales contra Thompson.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian, de nuevo en el ojo del huracán por una demanda de paternidad

La historia se repite: Khloé Kardashian se enfrenta a una nueva infidelidad de Tristan Thompson

El Dailymail ha publicado una serie de documentos de la corte del condado de Los Ángeles en California, como parte del proceso de la demanda que la mujer ha interpuesto por manutención contra Tristan. En estos papeles, Thompson da respuesta a los puntos que la demandante había establecido en su declaración y aunque se muestra abierto a la posibilidad de ser el padre del niño, hace bastantes aclaraciones a lo dicho. Y es que la batalla comienza en determinar el lugar en el que se llevará a cabo el proceso legal, pues mientras la mujer desea que éste realice en California -donde las leyes suelen implicar una mayor suma monetaria para el padre-, el jugador busca que se realice en Texas, donde dice se dieron todos sus encuentros y hasta donde hace muy poco vivía la demandante.

Tristan admite haber tenido una relación casual con la mujer

En los documentos se va dando respuesta a cada uno de los señalamientos y en el quinto punto de su declaración escrita, se lee: “Contrario a muchas inferencias de la demandante en su declaración, no tuvimos una relación seria en curso. Nos vimos esporádicamente entre diciembre del 2020 y el 13 marzo del 2021, y no tuvimos relaciones sexuales en California en ese tiempo. La demandante me dijo que había estado involucrada con otros atletas y entendía las limitaciones de nuestra relación, las cuales eran que nos veríamos esporádicamente únicamente para sexo consensual. De diciembre 2020 a marzo del 2021, nos vimos solamente en estos términos. Nunca tuvimos llamadas telefónicas, correos, ni intercambiamos mensajes de texto. Solamente nos comunicamos a través de la aplicación Snapchat”, escribió en los documentos legales. Al entrar en más detalles especifica que usaban este medio porque los mensajes se borran inmediatamente después de leerlos y si alguno quiere hacer una captura de pantalla, el otro es notificado. Esto implicaría que los mensajes que la mujer habría adjuntado a su denuncia, serían falsos, según lo establecido por el atleta.

VER GALERÍA

Tras su reconciliación Khloé Karadashian y Tristan Thompson se habría separado de nuevo

En el punto siete, Thompson contrarrestó: “No tuvimos citas en un sentido tradicional en ningún momento, no hubo cenas en restaurantes, ir al cine, viajar o cualquier otro indicio de una relación normalizada. Solamente hubo Snapchats de dónde y a qué hora nos involucraríamos y qué hoteles usaríamos”. En otra parte de su declaración, refutando el primer punto en su contra, Tristan escribió: “Estoy seguro de que si se determina que el niño es mío, la única fecha de concepción fue el 13 de marzo del 2021, porque fue mi cumpleaños”. Además, el basquetbolista indica que desde hace cuatro meses ofreció legalmente dar una manutención al niño en caso de que se comprobara su paternidad, pero que no está buscando ningún tipo de custodia o visitas con el niño.

VER GALERÍA